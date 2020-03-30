​Yüzü Maskeli Saldırganlar 2 Kuzene Silahlı Kumpas

Olay, Adana’nın Ceyhan ilçesi’nin Mithatpaşa Mahallesi, 168 sokak üzerinde gece 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ceyhan Devlet Hastanesi’nden çıkarak evlerine yürüyen Şükrü Ç.(25) ile yanındaki kuzeni Çağlayan G.(26) kimliği belirlenemeyen yüzü maskeli kişi yada kişiler arafından silahlı saldırıya uğradı.Olayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekip sevk edildi. Polis, olay yerinde 6 adet kovana rastlarken, sağ ve sol ayağından yaralanan Şükrü Ç., Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Olaydan sonra kaçan beyaz aracın peşine düşen ekipler, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.Editör: Ahmet Şen