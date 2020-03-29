Karaköprü'de Bir Bina Daha Karantinaya Alındı

Şanlıurfa’nın Karaköprü İlçesinde bir bina daha karantinaya alındı. Söz konusu binada ikamet eden vatandaşlar yetkililere tepki gösterdi.Karaköprü'de ard arda binaların karantinaya alınması, Karaköprü halkını tedirgin etmeye başladı. Vatandaşlar korkularından sokağa çıkamadıklarını, alışveriş yapamadıklarını her an kendi apartmanlarında da bu virüsün bulaşacağından korkuyor. Şanlıurfa'da artan karantina binaları vatandaşta panik ve korkuya neden oluyor.Vatandaşlar yetkililerin yeteri kadar çalışmadığını belirterek, göreve davet etti.