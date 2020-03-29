​Eyyübiye Belediyesi, Esnafa Maske Ve Eldiven Dağıtımını Sürdürüyor

Eyyübiye Belediyesi, Koronavirüs (Covid- 19) salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki semt pazarlarına maske ve eldiven dağıtımını sürdürüyor. Eyyübiye Belediyesi Zabıta müdürlüğü ekipleri, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla ilçedeki semt pazarı esnafına maske dağıtımına devam ediyor. Esnafın ve alışveriş yapan vatandaşların sağlığını korumaya yönelik sürdürülen çalışma kapsamında ilçe genelinde maske ve eldiven dağıtan ekiplere, esnaf ve vatandaşlar teşekkür etti.Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri harfiyen yerine getirmek için sahada çalışma yürüten ekipler son olarak TOKİ (Batıkent) semt pazarına gitti. Daha önce de eldiven ve maske dağıtan ekipler, talep üzerine bölge esnafına hem maske dağıttı ve uyulması gereken kurallar hakkında esnafa bilgi verdi. Zabıta Müdürü Feyyaz Çelik, Akabe TOKİ Semt Pazarı Dernek Başkanı Mustafa Yıldız ile birlikte esnafı tek tek dolaşıp, hem maske dağıttı hem de kurallar hakkında bilgilendirmede bulundu.Eyyübiye Belediyesinin çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren Akabe TOKİ Semt Pazarı Dernek Başkanı Mustafa Yıldız, Başkan Kuş’a ve ekibine teşekkür ederek,” Allah Başkanımızdan razı olsun. Belediyemiz her zaman bizlerin yanında. Bizler de kurallara uyup, gerekenleri harfiyen yerine getirmeye çalışıyoruz. Başkanımız Mehmet Kuş’a ve ekibine teşekkür ederim.” dedi.