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Bu haber 29 Mart 2020 21:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Meyve Sebze Halineköpüklü Dezenfekte

Şanlıurfa’da korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında Sebze ve Meyve Hali’ni köpüklü su ile dezenfekte edildi.

​Meyve Sebze Halineköpüklü Dezenfekte

Şanlıurfa’da korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında Sebze ve Meyve Hali’ni köpüklü su ile dezenfekte edildi. Haliliye Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül korona virüs (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız sürüyor.
 
 
Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda salgına karşı seferber olan ekipler, ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bu kapsamda Şanlıurfa Sebze ve Meyve Hali'ni deterjanlı köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti. Vatandaşların gönül rahatlığı ile sebze ve meyve tüketebilmesini hedefleyen Haliliye Belediyesi ekipleri, ilk olarak hal pazarında genel bir temizlik ve ardından deterjanlı su ile yıkayarak dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü, belirlenen program dahilinde çalışmaların ilçe merkezinin geneline devam edeceğini açıkladı. Şanlıurfa Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ŞASEMKOM) Başkanı Kemal Sezer, Haliliye Belediyesinin salgın ile mücadelesini çok önemli bulduklarını belirterek, yürüttüğü tüm faaliyetlerden dolayı başta Belediye Başkanı Mehmet Canpolat olmak üzere tüm ekiplerine teşekkür etti.
 
 
Haliliye Belediyesi Zabıta ekipleri ise, pandemi ile mücadele kapsamında ilçe merkezlerinde bulunan tüm semt pazarlarını denetleyerek esnafa uyarılarda bulundu. Ekipler vatandaşlardan halk sağlığını korumaya yönelik ilk olarak sosyal mesafenin korunmasını isterken, sebze ve meyve satışlarında eldiven ve maske kullanılmaları istendi. Satılacak olan ürünlere çıplak elle dokunulmayacağı konusunda esnafı uyaran ekipler, kurallara uyulmaması halinde cezai işlemlerin uygulanacağını bildirdi.
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