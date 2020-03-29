Mehmet Kaya ve TOBB Başkanı Telekonferans ile Görüştü

TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu 'nun başkanlığında ve birçok oda/borsa başkanının katılım sağladığı " Koronavirüs ve Ekonomide Alınan/Bekleyen Tedbirler " adlı toplantıya telekonferans yöntemiyle katılan Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet KAYA; sanayicinin, çiftçinin,tacirin ve esnafların koronavirüs sebebiyle yaşadıkları sıkıntıları ve çözüm önerilerini dile getirerek bu konuda yeni tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi. Başkan Kaya; koronavirüsün etkilerini azaltmak için alınması gereken önlemleri daha önceden de (17 Mart Salı) ilgili Bakanlıklara iletilmek üzere TOBB Başkanlığına maddeler halinde bildirdiklerini ve bu tedbirlerin Sn Cumhurbaşkanımız R.Tayyip Erdoğan 'ın açıkladığı " Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi 'nin içerisinde yer aldığını dile getirdi.