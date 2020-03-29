Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 29 Mart 2020 18:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Valilik Açıkladı: Urfa'da Hangi Tedbirler Alındı

​Şanlıurfa Valiliği, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından çeşitli önlemlerin aldığını açıkladı.

Valilik Açıkladı: Urfa'da Hangi Tedbirler Alındı

Şanlıurfa Valiliği, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından çeşitli önlemlerin aldığını açıkladı.
 
Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı arttığı hatırlatıldı. Salgının vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için çeşitli tedbirler alındığı belirtilen açıklamada, Vali Abdullah Erin başkanlığından toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ilave tedbirlerin alınmasına karar verildiği kaydedildi.
 
 
Açıklamanın devamında, "GAP Havalimanı yönetimi tarafından havalimanına, termal kamera sistemi temin edilerek, ivedilikle faal hale getirilmesine karara verildi. GAP Havalimanı ve şehirlerarası otogarda il sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından il dışından gelen tüm yolcuların ateş ölçümlerinin yapılarak, şüpheli görülenlerin sağlık kuruluşuna sevkini sağlanmasına. İstanbul'dan gelen tüm yolcuların kimlik ve ikamet bilgilerinin alınarak Halk Sağlığı Yönetim Sistemine (HSYS) kaydının yapılması ve ilgili aile hekimliğince 14 günlük takiplerinin yapılmasına karar verildi.
 
Ayrıca olası vaka tanımına uyan, klinik durumları düzelip test sonuçları negatif sonuçlanan hastaların evde izolasyonu ve takibinde, kentin sosyo-kültürel yapısından kaynaklı, sıkıntılardan dolayı ortaya çıkan olumsuzlukları önlemek amacıyla bu hastaların ilde bulunan milli eğitim ile kredi ve yurtlar kurumuna bağlı yurtlarda 14 günlük izolasyon ve takibinin yapılmasına karar verildi” ifadelerine yer verildi.
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Bakan Koca Son Rakamı Açıkladı! Ölü Sayısı Artıyor
Bakan Koca Son Rakamı Açıkladı! Ölü Sayısı Artıyor
Bakan Koca son rakamı açıkladı! Bugünkü vaka sayısı 1815, vefat sayısı 23
Urfalılara Evde Kalın Çağrıları Yapılıyor
Urfalılara Evde Kalın Çağrıları Yapılıyor
Urfalılara Evde Kalın Çağrıları Yapılıyor
​Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan 327 Vatandaşa Hizmet
​Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan 327 Vatandaşa Hizmet
​Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan 327 Vatandaşa Hizmet
Valilik Açıkladı: Urfa'da Hangi Tedbirler Alındı
Valilik Açıkladı: Urfa'da Hangi Tedbirler Alındı
​Şanlıurfa Valiliği, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından çeşitli önlemlerin aldığını açıkladı.
​Eyyübiye'de Esnafa Maske Ve Eldiven Dağıtıldı
​Eyyübiye'de Esnafa Maske Ve Eldiven Dağıtıldı
Eyyübiye Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki semt pazarlarına maske ve eldiven dağıtımını sürdürüyor.
Balıklıgöl Yalnızlığa Gömüldü
Balıklıgöl Yalnızlığa Gömüldü
Şanlıurfa’da korona virüs nedeniyle kentin en işlek meydanı olan Topçu Meydanı ile yoğunluğun yaşandığı Balıklıgöl boş kaldı.
Urfa’da Koronavirüse inat davul zurnalı halay çektiler
Urfa’da Koronavirüse inat davul zurnalı halay çektiler
Urfa’da Koronavirüse inat davul zurnalı halay çektiler
Meteorolojiden Kuvvetli Yağış Ve Çığ Uyarısı Yapıldı.
Meteorolojiden Kuvvetli Yağış Ve Çığ Uyarısı Yapıldı.
Meteorolojiden Kuvvetli Yağış Ve Çığ Uyarısı Yapıldı.
​Şehirler Arası Seyahatte Özel Araç Düzenlemesi
​Şehirler Arası Seyahatte Özel Araç Düzenlemesi
​Şehirler Arası Seyahatte Özel Araç Düzenlemesi
​Başkan Kuş, ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’na’ katkı Sağladı
​Başkan Kuş, ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’na’ katkı Sağladı
​Başkan Kuş, ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’na’ katkı Sağladı
​Türkiye’den İran ve Kıbrıs’a Korona Virüs Hediyesi
​Türkiye’den İran ve Kıbrıs’a Korona Virüs Hediyesi
Türkiye, korona virüs seferberliği döneminde yavru vatan KKTC ve komşu ülke İran’a tıbbi hibede bulunacak.
Ak Partili İsimden Tepki: Diyanet'e Yazıklar Olsun, Millete Yasak Onlara Serbest
Ak Partili İsimden Tepki: Diyanet'e Yazıklar Olsun, Millete Yasak Onlara Serbest
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş bugün Ankara'da Beştepe Millet Camii'nde cuma namazını kıldırması tepkilere neden oldu. Söz konusu cuma namazına Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından seçilen bir kişiler katılabildi.
Urfalılara Evde Kalın Çağrıları Yapılıyor
Urfalılara Evde Kalın Çağrıları Yapılıyor
Karaköprü'de Bir Bina Daha Karantinaya Alındı
Karaköprü'de Bir Bina Daha Karantinaya Alındı
​Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan 327 Vatandaşa Hizmet
​Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan 327 Vatandaşa Hizmet
Valilik Açıkladı: Urfa'da Hangi Tedbirler Alındı
Valilik Açıkladı: Urfa'da Hangi Tedbirler Alındı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿