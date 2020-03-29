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Bu haber 29 Mart 2020 16:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Tarım Müdürü Çakmaklı, Denetimlere Katıldı

​Tarım Müdürü Çakmaklı, Denetimlere Katıldı.

​Tarım Müdürü Çakmaklı, Denetimlere Katıldı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Şanlıurfa İl Tarım Müdürlüğü mesai saati gözetmeksizin denetimlerine devam ediyor.
 
Şanlıurfa İl Tarım Müdürü Murat Çakmaklı, Koronavirüsle mücadele kapsamında ekipleriyle birlikte gıda denetimlerini sürdürüyor. Bu denetimler kapsamında Ekmek fırınları ve pastaneler gibi temal ihtiyaçların giderildiği işletmeleri denetledi.
 
Yapılan denetimleri ile ilgili açıklama yapan Murat Çakmaklı, “Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz Gıda Denetim ekipleri ile ilimiz Şanlıurfa’da denetimlerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin etkin bir şekilde devam etmektedir. Denetim ve bilgilendirme sayılarımız arttırılarak, en üst seviyelere çıkarılmaktadır. “ ifadelerine yer verdi.
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