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Bu haber 29 Mart 2020 13:32:36 Tarihinde eklenmiştir.

Emanetçi Başkan Nihat Çakır’a Eski Futbolcu’dan Tokat Gibi Cevap

Emanetçi Başkan Nihat Çakır’a Eski Futbolcu’dan Tokat Gibi Cevap

Emanetçi Başkan Nihat Çakır’a Eski Futbolcu’dan Tokat Gibi Cevap

Koronavirüs ile dalga geçen Urfaspor’un emanetçi Başkanı Nihat Çakır'a Urfaspor’un eski futbolcusu Muhammed Gönülaçar’dan tokat gibi cevap geldi.
 
Bütün dünyayı esaret altına alan ve binlerce insanın ölümüne yüz binlercesinin de hastanelere mahkum olmasına sebep olan Koronavirüs ile ilgili sosyal medyada bir paylaşım yapan Şanlıurfaspor’un emanetçi Kulüp Başkanı Nihat Çakır büyük tepki topladı.
 
Nihat Çakır sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafta “Koronalı tedbirli Urfa sıra odası” notunu düşünce sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki topladı. Fotoğrafta görülen dört kişinin maskeli bir şekilde oyun oynamasını ve sosyal mesafelere aykırı davranmasını hesabından dalga geçer şekilde paylaşan Çakır’a en büyük tepki ise Urfasporlu Eski Futbolcu Muhammed Gönülaçar’dan geldi.
 
Nihat Çakır’a tepki gösteren Muhammed Gönülaçar, “Siz Şanlıurfaspor'un kulüp başkanısınız. Hepimizi temsil ediyorsunuz. Ülkeye örnek olmanız gerekiyor. Bu paylaşımınız hiç etik değil başkanım.” ifadelerine yer verdi.


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Emanetçi Başkan Nihat Çakır’a Eski Futbolcu’dan Tokat Gibi Cevap
Emanetçi Başkan Nihat Çakır’a Eski Futbolcu’dan Tokat Gibi Cevap
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