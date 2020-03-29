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Bu haber 29 Mart 2020 15:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Usta Şair Mehmet Sadık Alican Çırak Mameye Ders Verdi

​Usta Şair Mehmet Sadık Alican Çırak Mameye Ders Verdi

​Usta Şair Mehmet Sadık Alican Çırak Mameye Ders Verdi

Koronavirüsün yayılmasıyla birlikte evlerine kapanmak zorunda kalan Şanlıurfalıların durumunu mame karakterinde şiire döken Kadir Yeşil’e Usta Şair, Yazar ve Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Sadık Alican’dan şiirli cevap geldi.
 
Urfa şivesiyle yazılan şiirlerle Koronavirüs’e dikkat çeken şairler sosyal medyayı adeta salladı. Yüzlerce kişi tarafından paylaşılan şiirler, Urfa Türkiye gündeminde yer edindi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan şairlerin atışması kullanıcılar tarafından da takdir topladı. Şanlıurfalı Usta Şair Mehmet Sadık Alican kaleme aldığı şiiriyle çırak Mame’ye ‘Evdeyem Helle’ diye cevap verdi. Sadık Alican’nın şiiri kısa sürede sosyla medyada gündem oldu.
 
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Kültür
​Usta Şair Mehmet Sadık Alican Çırak Mameye Ders Verdi
​Usta Şair Mehmet Sadık Alican Çırak Mameye Ders Verdi
​Usta Şair Mehmet Sadık Alican Çırak Mameye Ders Verdi
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