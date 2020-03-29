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Bu haber 29 Mart 2020 14:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Çekçekçilere Neden Müdahale Edilmiyor?

​Çin'de ortaya çıktıktan sonra Türkiye'de de etkisini her geçen gün daha da artıran coronavirüs tedbirlerine uymayan şahıslar şehir merkezinde dolaşmaya devam ediyor.

Çekçekçilere Neden Müdahale Edilmiyor?

Çin'de ortaya çıktıktan sonra Türkiye'de de etkisini her geçen gün daha da artıran Koronavirüs tedbirlerine uymayan şahıslar şehir merkezinde dolaşmaya devam ediyor. Bu şahısların başında ise şehir merkezinde çöplerden kağıt toplayan ve ‘çekçekçi’ diye tabir edilen şahıslar geliyor. Bu şahıslar Koronavirüsün yayılmasını noktasında adeta taşıyıcı rol üstleniyor. Şehir genelinde başıboş bir şekilde yayılan bu şahıslara hiçbir şekilde müdahale edilmemesi gözlerden kaçmıyor.

Müdahale edilmiyor

Şehrin bütün çöplerinin gittiği çöp konteynırında toprakları plastik, kağıt ve demirler ve benzeri şeylerle geçimlerini sağlayan çiçekçiler, bakterilerin ve mikropların şehrin her tarafına yayılmasına öncülük ediyorlar. Yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında insanların evlerinde oturmaya davet edilmesine rağmen çekçekçiler ile ilgili herhangi bir işlem yapın olması dikkatlerden kaçmadığı gibi tepkilere de  neden oluyor.

Vatandaşlar tepki gösterdi

Neredeyse şehrin her tarafında çöpleri karıştıran çeçekçilere tepki gösteren bazı vatandaşlar yetkilileri göreve davet etti. Vatandaşlar normal şartlarda çalışan insanların evlere kapatılmaya çalışıldığını ancak çiçekçilerin hiçbir şekilde müdahale maruz kalmadıklarını söylediler. Herkesin geçim derdinde olduğunu söyleyen vatandaşlar, "Bu insanlar çöpleri karıştırdıkları için bakteri ve mikropları taşımaları daha kolay oluyor. bu yüzden derhal müdahale edilmelidir"diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Editör: Ahmet Şen

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Çekçekçilere Neden Müdahale Edilmiyor?
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​Çin'de ortaya çıktıktan sonra Türkiye'de de etkisini her geçen gün daha da artıran coronavirüs tedbirlerine uymayan şahıslar şehir merkezinde dolaşmaya devam ediyor.
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