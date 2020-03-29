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Bu haber 29 Mart 2020 13:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Emeklilerin Bayram İkramiyeleri Ne Zaman Yatacak?

​Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan bayram ikramiyeleri açıklaması

Emeklilerin Bayram İkramiyeleri Ne Zaman Yatacak?

 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Emeklilerimizin Ramazan Bayramı ikramiyelerini 7-11 Nisan tarihleri arasında veriyoruz" dedi.
 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.
 
Yeni korona virüs tedbirleri kapsamında bayram ikramiyesi ödemelerini öne çektiklerini hatırlatan Bakan Selçuk, “Buna göre ikramiyeler 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre;
17, 18, 19 olanlar için 7 Nisan, 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan, 23, 24 olanlar için 9 Nisan, 25, 26 olanlar için 10 Nisan'da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek” dedi.
 

“Yaklaşık 12 milyon emekli ve hak sahibinin bayram ikramiyelerini ödüyoruz”

 
Bakan Selçuk, “Bu kapsamda, yaklaşık 12 milyon emekli ve hak sahibinin bayram ikramiyelerini ödüyoruz” dedi.
Korona virüsün en fazla yaşlıları etkilediğini hatırlatan Bakan Selçuk, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler kapsamında, kamu bankaları 76 yaş üstü yaşlılarımızın aylıklarını evinde ödüyor. Ayrıca emekli aylığını PTT'den alan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın da istekleri halinde, ikramiyeleri SGK ve PTT arasındaki protokol gereği evlerine teslim ediliyor” ifadelerini kullandı.
 

“Evde kalın, hizmeti kapınıza getirelim”

 
Evden çıkmamaları için hizmeti yaşlıların kapısına götürdüklerini belirten Selçuk, “Biz sizler için gece gündüz çalışıyoruz. Mesafelerimiz sizleri koruyabilmek için. Evde kalın, hizmeti kapınıza getirelim. ‘Hayat eve sığar' diyerek hep birlikte salgının üstesinden geleceğimize inanıyorum” dedi.
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Asayiş
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