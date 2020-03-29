Meteorolojiden Kuvvetli Yağış Ve Çığ Uyarısı Yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde yağış ve çığ uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yağışların Hakkâri ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış şeklinde olması tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar bölge genelinde doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi, yağış anında ise zaman zaman hamleli rüzgar şeklinde esmesi beklenmektedir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin önemli tarım merkezlerinden olan Şanlıurfa için hava tahminleri ise; Pazar Yağmurlu, Pazartesi Parça Bulutlu, Salı Çarşamba ve Perşembe günleri yağış tahmin ediliyor. Vatandaşların sel sularına karşı dikkatli olunması istendi.