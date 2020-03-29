​Şehirler Arası Seyahatte Özel Araç Düzenlemesi

Yurt Dışından Gelen Araca Ek Süre

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ‘şehirler ararası seyahat kısıtlaması’na özel araçların dâhil edilip edilmeyeceği tartışılırken, İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, vatandaşların özel araçlarıyla seyahat etmesinde bir kısıtlama bulunmuyor.Ayrıca, tedbirlerin yetersiz kalması durumunda bakanlığın önümüzdeki günlerde, özel araçlarla yapılan seyahatlere yönelik bir kısıtlama yapabileceğine dair ek genelge yayınlayabileceği ifade ediliyor.

Bu süreçte yurt dışından araçlarıyla Türkiye'ye gelen vatandaşların durumu da belli oldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türkiye'de bulunan yabancı plakalı araçların yurtta kalma süresinin, gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerek olmaksızın 30 Haziran 2020'ye kadar uzatıldığını bildirdi.