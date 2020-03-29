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Bu haber 29 Mart 2020 10:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Vatandaşlardan Başkan Canpolat’a Teşekkür

​Vatandaşlardan Başkan Canpolat’a Teşekkür: Bundan Daha İyisi Olamazdı

​Vatandaşlardan Başkan Canpolat’a Teşekkür

Haliliye Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmaları sürdürüyor. Vatandaşların sağlığı için seferber olan ekipler son olarak Açıksu Caddesi’ni deterjanlı köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.
 
Haliliye Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tür koronavirüs (COVID-19) salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmalarına ara vermiyor.
Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda salgına karşı seferber olan ekipler, merkez ve kırsal mahallelerde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda Açıksu Caddesi’ni deterjanlı köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti. Temizlik İşleri Müdürlüğü, belirlenen program dahilinde çalışmaların ilçe merkezinin geneline yayılacağını duyurdu.
 
Haliliye Belediyesi tarafından yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirten vatandaşlar, yürütülen faaliyetlerin çok yerinde olduğunu, ‘daha iyisinin de olamayacağını’ ifade ederek, bundan dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat teşekkür ettiklerini söylediler.
 
Öte ayandan salgınla mücadele kapsamında Haliliye Belediyesinin ilgili tüm birimlerinin mesai kavramı olmaksızın salgınla mücadeleyi sürdüreceği bildirildi.
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​Vatandaşlardan Başkan Canpolat’a Teşekkür
​Vatandaşlardan Başkan Canpolat’a Teşekkür
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