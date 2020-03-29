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Bu haber 29 Mart 2020 09:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Başkan Kuş, ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’na’ katkı Sağladı

​Başkan Kuş, ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’na’ katkı Sağladı

​Başkan Kuş, ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’na’ katkı Sağladı

 Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, bir aylık maaşıyla Şanlıurfa Valiliği bünyesinde oluşturulan ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’na katkıda bulunduğunu açıkladı.
 
Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de görülen koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında gece gündüz demeden vatandaşların sağlığı için ekipleri seferber eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’tan bir anlamlı hareket daha geldi. Sık sık vatandaşların kurallara riayet etmesi için çağrıda bulunan Başkan Kuş, bir aylık maaşıyla Şanlıurfa Valiliği bünyesinde oluşturulan ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’na katkıda bulunduğunu açıkladı.
 
AB Uyum Komisyonu Başkanı Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar’ın başlattığı kampanyaya destekte bulunan Başkan Mehmet Kuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bir aylık maaşıyla destekte bulunduğunu açıkladı. Başkan Kuş, yaptığı paylaşımda; “AB Uyum Komisyonu Başkanı Milletvekilimiz Mehmet Kasım Gülpınar’ı bugün yapmış olduğu anlamlı bağışından dolayı tebrik ediyorum. Ben de Eyyübiye Belediye Başkanı olarak 1 aylık maaşımla Valiliğimiz bünyesinde oluşturulan ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’na katkıda bulunuyorum” ifadelerini kullandı.
 
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​Başkan Kuş, ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’na’ katkı Sağladı
​Başkan Kuş, ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’na’ katkı Sağladı
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