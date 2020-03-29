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Bu haber 29 Mart 2020 08:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Evde Kalmayanlara Vatandaş Tepkisi

​Evde kalmayanlara vatandaş tepki gösterdi.

​Evde Kalmayanlara Vatandaş Tepkisi

Bir vatandaş Korona virüs salgını nedeniyle 'evde kal' çağrılarına rağmen sokağa çıkan 65 yaş üstü kişileri uyardı.
 
Meydan Cami yanında bulunan parktaki banklara belediye ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek vatandaşların oturması engellendi. Fakat bir çok kişinin bu şeritleri kaldırarak banklarda oturmaya devam etmesi tepkilere neden oldu.
 
65 yaş üstü vatandaşlara biraz sabırlı olmaları ve evden çıkmamaları uyarısında bulunan Rüstem Kuş. "Devletimiz 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için tüm imkanlarını seferber etti.
 
Buna rağmen kurallara uymayanlar olduğunu üzülerek görüyoruz. Bu süreci hep birlikte atlatacağız” dedi. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü yaya ve motorize ekipleri de vatandaşları uyararak evde kal çağrısına riayet edilmesini istedi.


Editör: Ahmet Şen
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Sağlık
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