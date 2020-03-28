Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 28 Mart 2020 20:30:28 Tarihinde eklenmiştir.

THY Sadece Büyükşehirlere Uçuş Var Dedi Şanlıurfa’yı Adamdan Saymadı

Korona virüs Covid-19 ile mücadele kapsamında yeni bir tedbir alan Türk Hava Yolları sadece büyükşehirlere uçuş var dedi. Listede yer alan büyükşehirler arasında Şanlıurfa’ya yer verilmedi.

THY Sadece Büyükşehirlere Uçuş Var Dedi Şanlıurfa’yı Adamdan Saymadı

İçişleri korona virüs tedbirleri kapsamında seyahatlere kısıtlama getirileceğini duyurdu. Duyurunun ardından şehirler arası otobüs firmaları ve hava yolları şirketleri tedbirleri uygulamaya koyuldu. 


Türk Hava Yolları (THY), korona virüs tedbirleri kapsamında uçuşlara ilişkin yapılan düzenlemelere yönelik resmi internet sitesinden yazılı açıklamada bulunarak yolcuları bilgilendirdi. Uygulamanın bu gece itibariyle başladığının belirtildiği açıklamada, uçuş gerçekleştirilecek şehirlere de yer verildi. Ayrıca, alınan karar doğrultusunda yolcuların valiliklerden seyahat izni aldıklarına dair belge talep edileceği de belirtildi.



 

“Yolcularımızdan valiliklerden seyahat izni aldıklarına dair belge talep edilecek”

THY’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Yeni korona virüs (Covid-19) küresel salgını sebebiyle uçuşlarımızda önemli düzenlemelere gidilmiştir. 27 Mart 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla tüm dış hat seferlerimiz 17 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. 29 Mart 2020 saat 00.01 (TSİ) itibarıyla iç hatlarda yalnızca Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van seferleri icra edilecek olup tüm diğer iç hat seferlerimiz 17 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. 28 Mart 2020 saat 17.00 (TSİ) itibarıyla iç hat uçuşlarımızda tüm yolcularımızdan valiliklerden seyahat izni aldıklarına dair belge talep edilecek olup, gerekli izinlerin nasıl temin edileceği konusunda yönlendirmeler kısa sürede bilgilerinize sunulacaktır” ifadelerine yer verildi.




 

Büyükşehirler arasında Şanlıurfa Yok

THY’nin resmi internet sitesi üzerinde yapılan açıklamada yer alan büyükşehirler arasında Şanlıurfa’ya yer verilmemesi dikkatlerden kaçmadı.






Editör: Ahmet Şen
 
 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
THY Sadece Büyükşehirlere Uçuş Var Dedi Şanlıurfa’yı Adamdan Saymadı
THY Sadece Büyükşehirlere Uçuş Var Dedi Şanlıurfa’yı Adamdan Saymadı
Korona virüs Covid-19 ile mücadele kapsamında yeni bir tedbir alan Türk Hava Yolları sadece büyükşehirlere uçuş var dedi. Listede yer alan büyükşehirler arasında Şanlıurfa’ya yer verilmedi.
​Şanlıurfa’nın Kırsalını Sel Vuruyor! Çiftçiler Büyük Zararda
​Şanlıurfa’nın Kırsalını Sel Vuruyor! Çiftçiler Büyük Zararda
Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesine bağlı Çakmak köyü’nde aniden bastıran dolu ve sağanak felakete neden oldu. Fıstık bahçelerinin ciddi zararlar gördüğünü ifade eden çiftçiler büyük zararda olduklarını söylediler.
Özel ŞANMED Hastanesi'nde Korona Virüs İddiası
Özel ŞANMED Hastanesi'nde Korona Virüs İddiası
Şanlıurfa’da korona virüs şüphesi olan hasta Özel ŞANMED Hastanesi'nden Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Urfa'ya inen Umre Uçağının Yolcularını Karantinaya Almayan Sorumlu Kim?
Urfa'ya inen Umre Uçağının Yolcularını Karantinaya Almayan Sorumlu Kim?
Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya adeta kabusu yaşatan Koronavirüs Türkiye topraklarına Umreden gelen vatandaşlar, üzerinden hızla yayıldı. Umreden gelen vatandaşların yeterince denetlemediği eleştirileri son günlerde tepkilerle birlikte yükselmeye başladı.
​Urfa Milletvekili Özcan DEDAŞ İle Görüşerek Sorunları Masaya Yatırdık
​Urfa Milletvekili Özcan DEDAŞ İle Görüşerek Sorunları Masaya Yatırdık
​Urfa Milletvekili Özcan DEDAŞ İle Görüşerek Sorunları Masaya Yatırdık
Urfa'da Böyle Antep'te Böyle
Urfa'da Böyle Antep'te Böyle
​Çin'de ortaya çıkan ve bütün dünyayı esir alan Koronavirüs yayılmaya devam ederken dünya ülkeleri ona karşı adeta çaresiz bir şekilde kaldı.
​Şanlıurfa’da Sel Felaketi! Ekinler Perişan Oldu
​Şanlıurfa’da Sel Felaketi! Ekinler Perişan Oldu
Şanlıurfa’nın karaköprü İlçesine bağlı Hamurkesen mahallesinde sel felaketi meydana geldi. Aniden bastıran yağmurun sebep olduğu sel, fıstık bahçelerine zarar verdi.
​Eyyübiye Kızılay Şubesi Yaşlıların İmdadına Yetişiyor
​Eyyübiye Kızılay Şubesi Yaşlıların İmdadına Yetişiyor
​Eyyübiye Kızılay Şubesi Yaşlılar İmdadına Yetişiyor
Urfa STEM’den Önemli Çağrı
Urfa STEM’den Önemli Çağrı
Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü STEM Ve Bilim Merkezi Koronavirüs’e karşı oldukça önemli bir çalışmaya imza attı.
​WikiPedia Şanlurfa’da Korona Virüs Var Dedi, Haritada İşaretledi
​WikiPedia Şanlurfa’da Korona Virüs Var Dedi, Haritada İşaretledi
Dünyanın en büyük internet ansiklopedi sitesi olan WikiPedia’da “Türkiye'de 2020 koronavirüs pandemisi” verileri yayınlandı. Yayınlanan verilerde kırmızı ile işaretlenip “Onaylanmış Korona Virüs Şüphesi” görülen iller arasında Şanlıurfa da yer aldı. Şanlıurfa’da korona virüs vakası var mı?
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden Çalışanlarına 1000 TL İkramiye! Urfa da Verecek Mi?
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden Çalışanlarına 1000 TL İkramiye! Urfa da Verecek Mi?
​Başkan Fatma Şahin, Koronavirüs ile mücadele sürecinde aktif bir şekilde çalışan belediye personeline 1000 TL ikramiye vereceklerini açıkladı. Bu açıklamanın ardından gözler Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne çevrildi. Urfalılar, bu uygulamayı Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ün yapıp yapmayacağını sordu.
​ŞUTB’de Çalışma Saatlerine Korona Virüs Ayarı
​ŞUTB’de Çalışma Saatlerine Korona Virüs Ayarı
​ŞUTB’de Çalışma Saatlerine Korona Virüs Ayarı
THY Sadece Büyükşehirlere Uçuş Var Dedi Şanlıurfa’yı Adamdan Saymadı
THY Sadece Büyükşehirlere Uçuş Var Dedi Şanlıurfa’yı Adamdan Saymadı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 108 oldu
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 108 oldu
​Kız Arkadaşıyla Buluşmaya Gitti Dehşeti Yaşadı
​Kız Arkadaşıyla Buluşmaya Gitti Dehşeti Yaşadı
​Türkiye’den İran ve Kıbrıs’a Korona Virüs Hediyesi
​Türkiye’den İran ve Kıbrıs’a Korona Virüs Hediyesi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿