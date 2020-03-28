THY Sadece Büyükşehirlere Uçuş Var Dedi Şanlıurfa’yı Adamdan Saymadı

“Yolcularımızdan valiliklerden seyahat izni aldıklarına dair belge talep edilecek”

Büyükşehirler arasında Şanlıurfa Yok

İçişleri korona virüs tedbirleri kapsamında seyahatlere kısıtlama getirileceğini duyurdu. Duyurunun ardından şehirler arası otobüs firmaları ve hava yolları şirketleri tedbirleri uygulamaya koyuldu.Türk Hava Yolları (THY), korona virüs tedbirleri kapsamında uçuşlara ilişkin yapılan düzenlemelere yönelik resmi internet sitesinden yazılı açıklamada bulunarak yolcuları bilgilendirdi. Uygulamanın bu gece itibariyle başladığının belirtildiği açıklamada, uçuş gerçekleştirilecek şehirlere de yer verildi. Ayrıca, alınan karar doğrultusunda yolcuların valiliklerden seyahat izni aldıklarına dair belge talep edileceği de belirtildi.THY’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Yeni korona virüs (Covid-19) küresel salgını sebebiyle uçuşlarımızda önemli düzenlemelere gidilmiştir. 27 Mart 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla tüm dış hat seferlerimiz 17 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. 29 Mart 2020 saat 00.01 (TSİ) itibarıyla iç hatlarda yalnızca Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van seferleri icra edilecek olup tüm diğer iç hat seferlerimiz 17 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. 28 Mart 2020 saat 17.00 (TSİ) itibarıyla iç hat uçuşlarımızda tüm yolcularımızdan valiliklerden seyahat izni aldıklarına dair belge talep edilecek olup, gerekli izinlerin nasıl temin edileceği konusunda yönlendirmeler kısa sürede bilgilerinize sunulacaktır” ifadelerine yer verildi.THY’nin resmi internet sitesi üzerinde yapılan açıklamada yer alan büyükşehirler arasında Şanlıurfa’ya yer verilmemesi dikkatlerden kaçmadı.Editör: Ahmet Şen