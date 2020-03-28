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Bu haber 28 Mart 2020 19:19:01 Tarihinde eklenmiştir.

​Türkiye’den İran ve Kıbrıs’a Korona Virüs Hediyesi

Türkiye, korona virüs seferberliği döneminde yavru vatan KKTC ve komşu ülke İran’a tıbbi hibede bulunacak.

​Türkiye’den İran ve Kıbrıs’a Korona Virüs Hediyesi

Hükümetler arası imzalanan sağlık hibesi anlaşmaları, Türkiye’nin korona virüsle mücadele için ihtiyaç bildiren ülkelere hijyen maskesi, tulum, önlük, gözlük, hassas N95 maske ve ilaç hibe edilmesi sağlanacak..
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti’yle imzalanmış bulunan anlaşmalar, Resmi Gazete’de bugün yayınlanarak yürürlüğe girdi. Komşu İran’a bin adet tanı kiti 4 bin 715 adet tulum, 20 bin adet önlük, 2 bin 4 adet gözlük, 4 bin adet N95 maske ve 78 bin 3 katlı maske ulaştırılacak.


Yavruvatan KKTC’ye de, 20 bin adet tıbbi maske, 100 adet koruyucu elbise, 3 bin adet N95 maske veya benzeri maske ile 100 koruyucu gözlük verilecek. KKTC’ye, anlaşma metninde belirtilen miktarlarda da, aşı ve serum verilmesi de sağlanacak. Türkiye olarak, hibe anlaşmalarına ilişkin metinlerde, “Dostluk ve iyi niyet jesti olarak gerçekleştirilmektedir.” ifadesine yer veriliyor. 




Editör: Ahmet Şen 
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