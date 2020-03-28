​Japonya’da Çalışan Türk Bilim İnsanı: Korona Virüs İlacı Bulundu

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül sosyal medya hesabından korona virüs ilacının keşfedildiğini duyurdu.Karagül, Japonya’da çalışan Türk Bilim İnsanı Dr. Halil İbrahim Çiftçi’den aldığı haberi şu ifadelerle yayınladı;“Japonya’da çalışan Türk bilim insanı Dr. Halil İbrahim Çiftçi kardeşim, Korona (Covid-19) ilacının Japonya’da keşfedildiğini, Japon hükümetinin yakında onaylayacağını, Nisan’dan itibaren insanlar üzerinde kullanılmaya başlanacağını haber verdi.Tokyo Üniversitesi Tıp Bilimleri Enstitüsü’nden Prof. Junichiro Inou, Kumamoto Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden Prof. Masami Otsuka ve Dr. Halil İbrahim Çiftçi’nin de içinde bulunduğu ekip, ilacı bulmak için Wuhan’daki ilk salgında harekete geçmiş.Wuhan’a ekip gönderip hastalık üzerine yoğun çalışmalar yürütmüşler. İlaçlar ve etkileri üzerine çalışılmış. Profesör Inoue önderliğindeki ekip, “Nafamostat Mesilatin”in virüsün insan hücrelerine girmesini ve çoğalmasını engellediğini keşfetmiş.Dr. Çiftçi, Nafamostat, SARS-CoV-2 enfeksiyonunu çok etkili bir şekilde önleme potansiyeline sahip olduğunu söylüyor. Nafamostat, Japonya’da Nankreatit ve diğer hastalıklar için kullanımı onaylanmış jenerik bir ilaçmış.Dr. Çiftçi, Prof. Inou’nun bir notunu da gönderdi bana. O notu aynen paylaşıyorum: Bu arada, ilacın Türkiye’de de üretilmesi konusunda bir ilaç firmasıyla ortaklık başlatılmış. Sadece bir umut olması için yazıyorum bunları.”Editör: Ahmet Şen