Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 28 Mart 2020 18:59:49 Tarihinde eklenmiştir.

​Japonya’da Çalışan Türk Bilim İnsanı: Korona Virüs İlacı Bulundu

Japonya’da çalışan Türk bilim insanı Dr. Halil İbrahim Çiftçi, Korona (Covid-19) ilacının Japonya’da keşfedildiğini, Japon hükümetinin yakında onaylayacağını, Nisan’dan itibaren insanlar üzerinde kullanılmaya başlanacağını haber verdi. Bu müjdeli haberi Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül sosyal medya hesabından duyurdu.

​Japonya’da Çalışan Türk Bilim İnsanı: Korona Virüs İlacı Bulundu

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül sosyal medya hesabından korona virüs ilacının keşfedildiğini duyurdu. 



Karagül, Japonya’da çalışan Türk Bilim İnsanı Dr. Halil İbrahim Çiftçi’den aldığı haberi şu ifadelerle yayınladı;

“Japonya’da çalışan Türk bilim insanı Dr. Halil İbrahim Çiftçi kardeşim, Korona (Covid-19) ilacının Japonya’da keşfedildiğini, Japon hükümetinin yakında onaylayacağını, Nisan’dan itibaren insanlar üzerinde kullanılmaya başlanacağını haber verdi. 

Tokyo Üniversitesi Tıp Bilimleri Enstitüsü’nden Prof. Junichiro Inou, Kumamoto Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden Prof. Masami Otsuka ve Dr. Halil İbrahim Çiftçi’nin de içinde bulunduğu ekip, ilacı bulmak için Wuhan’daki ilk salgında harekete geçmiş.

Wuhan’a ekip gönderip hastalık üzerine yoğun çalışmalar yürütmüşler. İlaçlar ve etkileri üzerine çalışılmış. Profesör Inoue önderliğindeki ekip, “Nafamostat Mesilatin”in virüsün insan hücrelerine girmesini ve çoğalmasını engellediğini keşfetmiş.
Dr. Çiftçi, Nafamostat, SARS-CoV-2 enfeksiyonunu çok etkili bir şekilde önleme potansiyeline sahip olduğunu söylüyor. Nafamostat, Japonya’da Nankreatit ve diğer hastalıklar için kullanımı onaylanmış jenerik bir ilaçmış.

Dr. Çiftçi, Prof. Inou’nun bir notunu da gönderdi bana. O notu aynen paylaşıyorum: Bu arada, ilacın Türkiye’de de üretilmesi konusunda bir ilaç firmasıyla ortaklık başlatılmış. Sadece bir umut olması için yazıyorum bunları.” 



Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Sağlık
​Japonya’da Çalışan Türk Bilim İnsanı: Korona Virüs İlacı Bulundu
​Japonya’da Çalışan Türk Bilim İnsanı: Korona Virüs İlacı Bulundu
Japonya’da çalışan Türk bilim insanı Dr. Halil İbrahim Çiftçi, Korona (Covid-19) ilacının Japonya’da keşfedildiğini, Japon hükümetinin yakında onaylayacağını, Nisan’dan itibaren insanlar üzerinde kullanılmaya başlanacağını haber verdi. Bu müjdeli haberi Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül sosyal medya hesabından duyurdu.
​Fırıncı Esnafının Korona Virüsüne Karşı Önlemi Nasıl Alınıyor
​Fırıncı Esnafının Korona Virüsüne Karşı Önlemi Nasıl Alınıyor
​Fırıncı Esnafının Korona Virüsüne Karşı Önlemi Nasıl Alınıyor
​Haliliye’de Dezenfekte Çalışmaları Tam Hız Devam Ediyor
​Haliliye’de Dezenfekte Çalışmaları Tam Hız Devam Ediyor
Haliliye Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmaları hummalı bir şekilde yürütüyor. Ekipler, ilçe merkezindeki ana arterleri köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ediyor.
​Urfa'da İki Bina Koronavirüs Nedeniyle Karantinada
​Urfa'da İki Bina Koronavirüs Nedeniyle Karantinada
​Urfa'da İki Bina Koronavirüs Nedeniyle Karantinaya alındı
Türkiye’ye Getirilen Korona Virüs Test Kiti Sonuçlarda Hata Veriyor
Türkiye’ye Getirilen Korona Virüs Test Kiti Sonuçlarda Hata Veriyor
Aralarında Türkiye de olduğu birçok ülkede de gündeme gelen 15 dakikada hızlı tanı koyan korona virüs kiti ile ilgili şüphelerin olduğu iddia edildi. Bahsi geçen Çin yapımı test kitinin hassasiyet oranının yüzde 80 olması gerekirken sadece yüzde 30 olduğunu öne sürdü.
Bakan Koca: 16 hastamızı kaybettik, can kaybımız 75’e ulaştı
Bakan Koca: 16 hastamızı kaybettik, can kaybımız 75’e ulaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3 bin 629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum” dedi.
​ABD’den Korona Virüs Gizli Raporu: 18 Ay Sürecek ve Yayılmaya Devam Edecek
​ABD’den Korona Virüs Gizli Raporu: 18 Ay Sürecek ve Yayılmaya Devam Edecek
ABD’de New York Times gazetesi tarafından ulaşılan ve ABD hükümeti tarafından yayınlandığı ileri sürülen koronavirüs içerikli gizli raporunda, salgının ABD’de 18 ay boyunca sürebileceği ve dalgalar halinde yayılacağı bildirildi.
​Genç Kız Korona Virüse Yenik Düştü
​Genç Kız Korona Virüse Yenik Düştü
Özel bir hastanede kayıt görevlisi olarak çalışan 33 yaşındaki Dilek Tahtalı yeni tip korona virüse yenik düştü.
​Son Dakika Bakan Koca: Ölü Sayısı 44, Vaka Sayısı 1872
​Son Dakika Bakan Koca: Ölü Sayısı 44, Vaka Sayısı 1872
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsü ile ilgili yaptığı açıklamada 7 hastanın hayatını kaybettiğini 343 yeni tanının olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Bu Duruma Ne Diyecek? Herkese Var Onlara Yok Mu?
Sağlık Bakanı Bu Duruma Ne Diyecek? Herkese Var Onlara Yok Mu?
Çin’den başlayarak bütün dünyaya kâbus olan Korona virüse karşı gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarına ek ücret verileceğini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenen Güvenlik, temizlikçi ve bilgi işlem personelleri ek ücretten kendilerinin de yararlandırılmasını istedi.
​Çin’de Yeni Bir Virüs Türedi! Hanta Virüsten 1 Kişi Öldü
​Çin’de Yeni Bir Virüs Türedi! Hanta Virüsten 1 Kişi Öldü
Çin’de hanta virüs isimli yeni bir bulaşıcı virüsün çıktığı görüldü. Otobüsteki 1 kişi hanta virüsten hayatını kaybetti.
Son Dakika! Fatih Terim Korona Virüse Yakalandı
Son Dakika! Fatih Terim Korona Virüse Yakalandı
Son Dakika Fatih Terim korona virüse yakalandı.
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 108 oldu
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 108 oldu
​Kız Arkadaşıyla Buluşmaya Gitti Dehşeti Yaşadı
​Kız Arkadaşıyla Buluşmaya Gitti Dehşeti Yaşadı
​Türkiye’den İran ve Kıbrıs’a Korona Virüs Hediyesi
​Türkiye’den İran ve Kıbrıs’a Korona Virüs Hediyesi
​Japonya’da Çalışan Türk Bilim İnsanı: Korona Virüs İlacı Bulundu
​Japonya’da Çalışan Türk Bilim İnsanı: Korona Virüs İlacı Bulundu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿