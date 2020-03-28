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Bu haber 28 Mart 2020 23:00:34 Tarihinde eklenmiştir.

​Yaşlı Adam Yol Ortasında Ölü Bulundu

Yalnız yaşayan yaşlı bir kişi yolda ölü bulundu. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kaldırılan cesedin bulunduğu mahalle dezenfekte edildi.

​Yaşlı Adam Yol Ortasında Ölü Bulundu

Edinilen bilgilere göre Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Taşyaka Mahallesi Sanayi Sitesi'nde yol kenarında yerde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yardım istedi. 

 

Ceset Kaldırıldı Yollar Temizlendi

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri 64 yaşındaki Ahmet K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alarak ceset incelemenin Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cesedin kaldırılmasının ardından Fethiye Belediyesi ekipleri bölgede dezenfekte çalışması yaptı.



Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
​Yaşlı Adam Yol Ortasında Ölü Bulundu
​Yaşlı Adam Yol Ortasında Ölü Bulundu
Yalnız yaşayan yaşlı bir kişi yolda ölü bulundu. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kaldırılan cesedin bulunduğu mahalle dezenfekte edildi.
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