Şanlıurfa'da Belediye Çalışanları Ellerine Fırça Alıp Şehri Yıkadı

Eyyübiye Belediyesi, Koronavirüs (Covid- 19) salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde vatandaşların gün içinde yoğunluk oluşturduğu alanlar başta olmak üzere, kaldırımdaki ağaçlardan caddelerde park eden araçlara kadar her yeri didik didik temizleyip, dezenfekte etti. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından koordineli edilen ve her gün periyodik olarak gerçekleşen çalışmada ekipler, kaldırımları fırçaladı, cadde ve sokakları temizleyip, yol kenarındaki araçları dezenfekte etti. Balıklıgöl platosundan başlayıp, Tarihi çarşılar ve Sarayönü caddesine kadar süren çalışma gün boyu ilçe genelindeki tüm mahallelerde periyodik olarak sürüyor.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla ilçe genelinde temizlik ve dezenfekte seferberliği başlatan ekiplerin hummalı çalışması vatandaşların da takdirini topladı. Ekipler, salgın nedeniyle yapılması gereken kurallara riayet edilmesi için de evde kal çağrısı yaptı.Editör: Ahmet Şen