Ak Partili İsimden Tepki: Diyanet'e Yazıklar Olsun, Millete Yasak Onlara Serbest

Ak Partili İsimden Cuma Namazına Tepki

VİP Görüntü Canlı Yayınla Aktarılmalıydı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş bugün Ankara'da Beştepe Millet Camii'nde özel bir cuma namazını kıldırması tepkilere neden oldu. Cuma namazı Diyanet TV’de canlı yayınlandı. Korona virüs nedeniyle Cuma ve toplu vakit namazların yasaklanması nedeniyle bir çok kesim Diyanet İşleri Başkanı’nın Cuma namazı kıldırması tepkileri de beraberinde getirdi.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş bugün Ankara'da Beştepe Millet Camii'nde cuma namazını kıldırmasına şaşırtıcı bir isimden tepki geldi.O şaşırtıcı isim Ak Parti’ye yakınlığı ile bilinen Gazeteci ve Ak Parti^Eski Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner oldu. Metiner, sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda şu ifadelere yer verdi;“Evet, yazıklar olsun diyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kınıyorum. Kendileri sağlık gerekçesiyle Cuma ve vakit namazlarını yasakladılar. Dinimizin emriydi, doğru bir karardı. Hepimiz harfiyen uyduk, uyuyoruz.Peki, bu karara başta Diyanet İşleri Başkanı olmak üzere, Diyanet'in seçkinlerinin uymaması neyin nesidir? Hangi akla hizmettir? Bugün paylaşılan VIP Cuma görüntüleri hiçbir şekilde kabul edilemez.Millete yasak olan, Diyanet seçkinlerine yasak değilse bu asla kabul edilebilir bir durum değildir. Cuma namazının Beştepe'de yapılıyor olması asla kabul edilemez.Sanki Cumhurbaşkanı'mız ordaymış, o istiyormuş diye böyle bir Cuma namazı kılındığı algısı oluşturmak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın şahsında, milletin gönlünde taht kurmuş, siyasetine de yönelik bir suikast girişimi değil de nedir? Son derece üzgünüm. Diyanet'i şiddetle kınıyorum.”Gazeteci Eski Ak Parti Milletvekili Mehmet Metiner, bu paylaşımın ardından bir açıklama daha yaptı. Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı; “Sağlık gerekçesiyle Cuma namazı yasak mı? Yasak… Günlük namazlar için dahi camilerimiz kapalı mı? Kapalı… Bilmeyen de sanır ki Cumhurbaşkanı için açılmış cami. Ne alınan karar ihlal edilmeliydi ne de bu nahoş “VIP” görüntü canlı yayınla aktarılmalıydı. Çok yazık, çok…”Editör: Ahmet Şen