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Bu haber 28 Mart 2020 14:55:50 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’nın Kırsalını Sel Vuruyor! Çiftçiler Büyük Zararda

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesine bağlı Çakmak köyü’nde aniden bastıran dolu ve sağanak felakete neden oldu. Fıstık bahçelerinin ciddi zararlar gördüğünü ifade eden çiftçiler büyük zararda olduklarını söylediler.

​Şanlıurfa’nın Kırsalını Sel Vuruyor! Çiftçiler Büyük Zararda

Son iki gündür ülke genelinden aniden değişen hava koşulları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şanlıurfa’nın kırsal kesimleri de günlerdir sel felaketi ile boğuşuyor. Son olarak edindiğimiz bilgilerde Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesine bağlı Çakmak Köyü’nde ani sağanak yağmur ve dolu yağışı meydana geldi.
 





 

Çiftçiler Büyük Zararda

Sel felaketinin yaşandığı köyde sokaklar göle dönerken, dolu yağışının da meydana gelmesi ile fıstık bahçeleri zarar gördü. Geçimini çiftçilikle sağlayan vatandaşlar zararlarının büyük olduklarını ifade etti. Öte yandan olan Şanlıurfa’da geçtiğimiz günlerde de akziyaret ve hamurkesen köyleri sel felaketleri ile yerle bir olmuştu.
 
 







 
Editör: Ahmet Şen
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