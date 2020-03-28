​Şanlıurfa’da Korona Virüs Şüphelisi Hasta Böyle Görüntülendi!

Şanlıurfa’da Korona Virüs Şüphelisi Hasta Araştırma Hastanesine Sevk Edildi

Hastanın Son Durume Netlik Kazanmadı

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’yi de esareti altına alan korona virüs vakalarının sayıları gün geçtikçe artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın her akşam yaptığı açıklamalarda vaka sayıları ve ölen vatandaşların sayıları açıklanırken, vaka ve ölümlerin hangi şehirlerde olduğu panik havası oluşturmaması için açıklanmıyor.Vakaların ve ölümlerin büyük kısmının büyükşehirlerde meydana geldiği edinilen bilgiler arasında yer alırken, bu büyükşehirlerden bir tanesi de Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde dün akşam çekildiği tahmin edilen bir fotoğrafta, çeşitli şikâyetlerle özel bir hastaneye başvuran kadın bir vatandaş, bu özel hastanede yapılan tetkikler sonucu Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hasta kadının korona virüs şüphelisi olduğu tahmin edilirken, görevliler özel kıyafetlerle hastayı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti.Söz konusu kişide bulgulara rastlanıldığı ve bu yüzden araştırma hastanesine sevk edildiği iddia edilirken, hastanın son durumu hakkında net bir bilgi edinilemedi.Öte yandan yetkililerin yaptığı uyarıları Urfa.com ailesi olarak bir kez daha buradan okuyucularımıza sunmayı görev biliriz. Lütfen çok gerekli olmadıkça, temel ihtiyaçları karşılamak dışında evde kalalım.Editör: Ahmet Şen