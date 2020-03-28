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Bu haber 28 Mart 2020 13:00:01 Tarihinde eklenmiştir.

​Erdoğan karşı Çıktı! İnfaz İndirimlerinde Başa Dönülecek

AK Parti, Erdoğan’ın karşı çıkması üzerine; adam öldürme, terör, cinsel suçlar, uyuşturucu, mükerrer suçlar ve örgüt suçlarını kapsam dışı bırakacak şekilde taslağı hazırlamaya başladı.

​Erdoğan karşı Çıktı! İnfaz İndirimlerinde Başa Dönülecek

AK Parti, ceza infaz indiriminin kapsamı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kamuoyunda oluşan tepki üzerine ‘başa' dönüyor. Koronavirüs sebebiyle cezaevlerinden tahliyelerin bir an önce başlaması için infaz indirimine yönelik çalışma hızlandırılmıştı. İndirim kapsamına alınmayacağı belirtilen cinsel suçlar ve uyuşturucu suçlarına ilişkin cezaların infazında da indirimine gidileceği gündeme gelince kamuoyunda tepki oluştu. AK Parti'nin muhalefetle yaptığı görüşmelerde uyuşturucu ve cinsel suçlarda indirim yapılması gündeme geldi. Ancak, edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan bu öneriye şiddetle karşı çıktı. Kurmaylarına da, ‘Kesinlikle bu suçlar da kapsam dışı bırakılsın. Vicdanları kanatacak adım atmayın. Kamuoyunda oluşan bu yöndeki yanlış algıyı da düzeltin” talimatı verdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çıkışından sonra, AK Parti taslak üzerinde yeniden çalışmaya başladı. AK Parti kurmayları “Büyük ihtimalle başa dönüyoruz. Yani altı suçu kapsam dışında bırakacak şekilde, muhalefetle yeniden görüşmeyi planlıyoruz. Belki uyuşturucu suçlarında bu işin ticaretini yapanları kapsam dışı tutacak şekilde bazı cezaların infazında indirim olabilir. Ama buna da muhalefetle yapılacak görüşmelerden sonra karar verilecek” değerlendirmesini yaptı.



 

“TAHLİYELER İSTENEN SEVİYEYE ULAŞMAYABİLİR”

AK Parti kurmayları, altı suçun tamamen kapsam dışı bırakılması durumunda ise tahliye sayısının istenilen düzeyde olmayacağını söyledi. Parti kaynakları, şu görüşleri dile getirdi: 2016'daki KHK ile zaten bazı cezaların infazı 1/2'ye indirilmişti. Bundan o dönemde yararlananlar şimdi yeni yapılacak düzenlemeden faydalanamayacak. Sadece 2016 yılından sonra işlenen suçların cezalarına ilişkin infaz indirimi söz konusu olacak. Ama bir kereye mahsus üç yıllık bir denetimli serbestlik öngörülüyor. 2016 yılından önce suç işleyenlerden, varsa şartları tutan sadece bu üç yıllık süreden yararlanabilecek. Bu durumda, cezaevlerinden yapılacak tahliyeler de istenen seviyeye ulaşmayacak. Amaç da hasıl olmayacak. Çünkü cezaevlerindeki nüfusun büyük bölümü kapsam dışı bırakılan suçlarla ilgili hükümlü ve tutuklulardan oluşuyor. Cumhurbaşkanı altı suçla ilgili taviz vermek istemiyor. Buna göre büyük ihtimalle en başta hazırlanan taslağa döneceğiz. Yani altı suç hariç diğer suçların cezalarının infazı 1/2'ye düşecek. Aldığı cezanın yarısını cezaevinde geçiren hükümlünün tahliyesi gündeme gelecek. Ama bu tahliye de tamamen ‘iyi hâl' şartına bağlı olacak.




Editör: Ahmet Şen 
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