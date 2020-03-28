​ŞUTSO’da Üye Aidatları Ertelendi.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Koronavirüs (Covd 19) hastalığının üyeleri üzerindeki olumsuz ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla tüm üyelerin aidat borçlarının faiz yâda gecikme zammı olmaksızın ekim ayına kadar erteledi.Konuyla ilgili bir açıklama yapan ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Koronavirüs salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler için hükümetin aldığı kararlara destek verdiğini belirterek, tüm olumsuzluklarda ve mücbir sebep oluşturan durumlarda üyelerimizin yanındayız dedi. Bu gün de ilimizin ve ülkemizin ekonomisini derinden etkileyen Koronavirüs salgınında üzerimize düşen ne varsa elimizi taşın altına koymaya hazırız.Bizim asli görevimiz olan üyelerimizden gelen her türlü talep ve sorunları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletiyoruz. Bu kapsamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu da gerek Birlik olarak ve gerekse bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunarak üyelerimize destek olma noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Önceki günlerde de özel sektörümüzden en çok gelen taleplerden biri olan kredi ertelemesi konusunda ciddi emek harcamış ve kredi ödemelerinde ertelenme gerçekleştirilmişti. Başkan Hisarcıklıoğlu yine üyelerimize destek olmak üzere Ticaret Bakanlığı nezdinde yaptığı girişimler sonucunda, üyelerinin aidat borçlarının faiz ya da gecikme zammı olmadan ekim ayına kadar ertelendiğini bildirdi.Biz de ŞUTSO olarak, üyelerimizin Haziran Ayı sonuna kadar odamıza ödemesi gereken yıllık ve munzam aidatların 1.Taksit ödeme süresini herhangi bir gecikme zammı veya faizi alınmaksızın 2. taksitle beraber ödenmek üzere ekim ayına kadar erteledik.” dedi