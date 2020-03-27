Mahkeme karar verdi: TBB olağanüstü genel kurula gidiyor

İŞTE İDARE MAHKEMESİNİN KARARI







Ankara 5. İdare Mahkemesi, 12 baronun olağanüstü genel kurul çağrısını reddeden Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) kararının yürütmesini durdurarak kurul yolunu gösterdi. Kararda, TBB’nin olağanüstü genel kurula gitmeme kararının hukuka aykırılığının açık olduğu vurgulandı.Ankara, Adana, Antalya, Diyarbakır, Aydın, Bursa, İstanbul, İzmir, Mersin, Şanlıurfa, Tunceli ve Van Baro Başkanlıkları, Başkan Metin Feyzioğlu’nun meşruiyetini yitirdiği gerekçesiyle TBB’nin olağanüstü genel kurula götürülmesi bir karar aldıTBB Yönetim Kurulu ise 8 Kasım 2019’da oyçokluğuyla talebi reddetti. TBB Adana delegesi Avukat Yurdagül Gündoğan, kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açtı.Ankara 5. İdare Mahkemesi, 10 Mart’da yaptığı müzekare sonucunda TBB kararının yürütmesinin durdurulmasına karar vererek oybirliğiyle alınan kararını açıkladı.12 baronun genel kurul çağrısı yaptığı, TBB’nin ise bunu reddettiği ifade edilen kararda, şöyle denildi:“Yukarıda yer alan mevzuat hükmünden, en az on baronun yönetim kurulları tarafından yazılı olarak talep edilmesi halinde genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması gerektiği, bu konuda birlik yönetim kuruluna bir takdir hakkı tanınmadığı açıktır. Her ne kadar, on iki baro yönetim kurulu tarafından yazılı olarak yapılan olağanüstü genel kurul toplantı talebi seçimli olağanüstü genel kurul yapılmasının şartlarının oluşmadığı, taleplerin soyut ve dilek ve temenni niteliğinde olduğu, seçim yapılabilmesi hallerinin tahdidi olduğu belirtilerek reddedilmiş ise de; yukarıda anılan açık yasal düzenlemede belirtilen ‘en az on baronun yönetim kurulları yazı ile isterse’ koşulu gerçekleştiğinden dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”“İşlemin olağanüstü toplantıya çağrı niteliği ve kamu yararı dikkate alındığında uygulanması halinde telafisi üç veya imkansız zararlar doğabileceği açıktır” denildi.