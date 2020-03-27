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Bu haber 27 Mart 2020 20:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Başkan Canpolat’tan Personellere Vefa İkramiyesi

​Başkan Canpolat’tan Personellere Vefa İkramiyesi

​Başkan Canpolat’tan Personellere Vefa İkramiyesi

 Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, koronovirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerde yoğun çaba ve mesai sarf eden temizlik ve dezenfektasyon personellerine 500 TL’lik vefa ikramiyesi verileceğini duyurdu.
 
Haliliye Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan ve her geçen etki alanını genişleten ölümcül koronavirüs salgınının Türkiye’de görülmesi ile birlikte tedbir kapsamında ilçede yoğun bir çalışma başlattı. Çalışmalar tam hız devam ederken Haliiye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’tan sahada halk sağlığı için gecesini gündüzüne katan temizlik ve dezenfektasyon personellerine 500 Türk lirası ikramiye verileceğini söyledi.
 

Konuyu açıklayan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, öncelikle Türkiye’nin ve tüm dünyanın bu zor süreci kısa bir sürede atlatması temennisinde bulundu. Koronovirüs tedbirleri kapsamında Haliliye Belediyesinin Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı temizlik ve dezenfektasyon ekibinin sahada yoğun bir mücadele verdiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Evlerinizde kalın sağlıklı kalın’ çağrısı sonrası bizler de belediye olarak sahada hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Bir taraftan hijyen esaslı çalışmalar, diğer taraftan da yoğun ilaçlama yapıyoruz. Personellerimiz sahada 24 saat esaslı faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bizler de personellerimize destek ve motivasyon olsun diye, onlar nasıl ki bizlerin yani Haliliye’nin, Şanlıurfa’nın sağlığı için mücadele veriyorlarsa bizler de Haliliye Belediyesi olarak sahada temizlik ve dezenfektasyonda görev yapan arkadaşlarımıza 500 TL’lik bir ikramiye ile kendilerine bir vefa desteği yapalım dedik. Personellerimize şimdiden hayırlı olsun.”
 
Öte ayandan salgınla mücadele kapsamında Haliliye Belediyesinin ilgili tüm birimlerinin mesai kavramı olmaksızın salgınla mücadeleyi sürdüreceği bildirildi.
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Ekonomi
​Başkan Canpolat’tan Personellere Vefa İkramiyesi
​Başkan Canpolat’tan Personellere Vefa İkramiyesi
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