Urfa'ya inen Umre Uçağının Yolcularını Karantinaya Almayan Sorumlu Kim?

Umreciler yeterince denetlenmiyor

Evinde misafir ağırladı sokakta gezdi

İnsan hayatı hiçe mi sayılıyor

Konuyla ilgili kendisine ulaştığımız Şanlıurfa İl Müftüsü Başkanı Mehmet Taştan'dan önemli bir açıklama aldık.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya adeta kabusu yaşatan Koronavirüs Türkiye topraklarına Umreden gelen vatandaşlar, üzerinden hızla yayıldı. Umreden gelen vatandaşların yeterince denetlemediği eleştirileri son günlerde tepkilerle birlikte yükselmeye başladı.Yetkili birimlere en çok yöneltilen eleştiri ve tepki Umreden gelen vatandaşların yeteri kadar denetlemediği ve karantinaya tabi tutulmadığı yönünde birleşiyor. Özellikle söz konusu bu vatandaşların tespitinde ve kontrol edilmesinde ‘yetkili kurumların neden geç kaldı?’ sorusunu soran vatandaşlar yetkililerden bir açıklama bekliyor.Söz konusu umreci vatandaşların bilgilerinin yetkili kurumlarda mevcut olmasına rağmen yeterince denetlenmediğini ve gerekli işlemlerin yapılmadığını belirten vatandaşlar, bu konuda en yetkili kurum diyanet ve hükümeti işaret etti. Vatandaşlar tepkilerini dile getirirken tedbirlerin de yetersiz olduğunu vurguladı.Şanlıurfa’da Karaköprü ve Haliliye’de iki binanın umreden gelen vatandaşlardan kaynaklı karantinaya alınması kentte büyük bir tepki topladı. İddiaya göre umreden gelen vatandaş evinde hem misafir ağırladı hem de kafasına göre kentte gezdi. Umrecilerin kentte bu kadar rahat hareket etmesi akıllara yetkilileri görevlerini yapmıyorlar mı’ sorusunu getiriyor.Umreci vatandaşların bu kadar rahat bir şekilde kentte gezmesi ve insanlarla temasta bulunmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Sosyal medyadan tepkilerini dile getiren vatandaşlar, yetkililerde umrecilerin bütün bilgileri mevcutken neden gerekli önlemleri almadan vatandaşların hayatını tehlikeye atıyorlar. İnsan hayatını bu kadar hiçe sayılması tedbirsizliği ortaya koyuyor.” dedi.Urfa'da kaçak bir umrecinin yüzünden Urfa’da iki tane bina karantina altına alındı. Umrecinin nasıl karantinaya girmediği yetkililerin neden bunları takip etmediği ise hala meçhul. Urfalı insanın hayatını tehlikeye atmanın bu kadar basit olup olmadığını kamuoyu merak ediyor. Bu hatanın sorumlusu kimse mutlaka ceza almalıdır.Mehmet taştan Umreden gelen vatandaşların bütün bilgilerinin ilgili kurumlarla zamanında paylaşıldığını belirterek, "Umreden gelen vatandaşlarımızın bütün bilgileri Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü ve Hükümetimizde mevcuttur. Bu anlamda diyanet işleri olarak gerek organizasyonumuzla gerekse de özel şirketlerle Umreye giden bütün vatandaşların bilgilerini liste halinde ilgili kurumlara zamanında ulaştırdık." diye konuştu.Editör: Ahmet Şen