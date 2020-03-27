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Bu haber 27 Mart 2020 18:45:53 Tarihinde eklenmiştir.

​Korona Virüse İyi Geldiği İddia Edildi, 10 Yılda Satamadığını 2 Günde Tüketti

​Korona Virüse İyi Geldiği İddia Edildi, 10 Yılda Satamadığını 2 Günde Tüketti

​Korona Virüse İyi Geldiği İddia Edildi, 10 Yılda Satamadığını 2 Günde Tüketti

Sosyal medyada bir vatandaşın korona virüse sumağın iyi geldiğini iddia etmesiyle Siirtli vatandaşlar sumağa yoğun talep gösterdi. Bir iş yeri, 10 yılda satamadığı sumağı 2 günde sattı.

Tüm dünyayı ayağa kaldıran korona virüs salgınının Türkiye'de de görülmesiyle vatandaşlar tedbir için kolonya ve antibakteriyel jel ürünlere yoğun ilgi gösterdi. Son olarak sosyal medyada dolaşan ‘Sumak korona virüse iyi geliyor' iddiasının ardından sumak satışlarında patlama yaşandı. Sumağa yoğun talep olduğunu belirten iş yeri sahibi Selami Özbilici, sosyal medyada bir vatandaşın korona virüse iyi geldiğini iddia etmesiyle 10 yılda satamadıkları sumağı 2 günde tükettiklerini söyledi. Özbilici, “Sosyal medyada korona virüsüne iyi geldiği iddiasının ardından 10 yılda satamadığımız sumağı 2 günde tüketmiş bulunmaktayız. Şuan da son bir çuvalımız kalmış, o çuval bittikten sonra sumak kalmayacak. Kilogramı 65-70 lirayı buldu. Sumağın korona virüse iyi geldiğini iddia eden vatandaşlarımız ürüne baya bir rağbet ediyor" dedi.

Sosyal medyada sumağın korona virüse iyi geldiğini duyunca sumak almaya geldiğini belirten Mustafa Sürme adlı müşteri, kendisinin de 1 kilogram sumak aldığını söyledi. Sürme, “Sosyal medyada korona virüsüne sumağın iyi geldiğini iddia ettiler. Biz de almaya geldik. İl dışında akrabalar da var, onlar da istiyor, onlara da göndereceğiz” diye konuştu.
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