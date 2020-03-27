Haliliye'de Koronavirüs Mücadelesi Devam Ediyor

Haliliye Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmaları hummalı bir şekilde yürütüyor. Ekipler, halk sağlının korunması hedefiyle ilçe genelinde cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkama ve dezenfekte faaliyetlerine devam ediyor. Haliliye Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tür koronavirüs (COVID-19) salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmalarına ara vermiyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda salgına karşı seferber olan ekipler, merkez ve kırsal mahallelerde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda ilçe genelinde gece gündüz demeden cadde ve sokakların yıkama ve dezenfekte işlemlerini yapmaya devam ediyor. Ayrıca ekipler, dün Atatürk Bulvarı bugün ise Süleymaniye Mahallesinde köpüklü yıkama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü, belirlenen program dahilinde çalışmaların ilçe merkezinin geneline yayılacağını duyurdu. Mahalle muhtarları ve vatandaşlar Haliliye Belediyesi tarafından yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirterek Belediye Başkanı Mehmet Canpolat teşekkür ettiler. Öte ayandan salgınla mücadele kapsamında Haliliye Belediyesinin ilgili tüm birimlerinin mesai kavramı olmaksızın salgınla mücadeleyi sürdüreceği bildirildi.