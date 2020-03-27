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Bu haber 27 Mart 2020 14:55:17 Tarihinde eklenmiştir.

Akçakale Belediyesinde Temizlik ve Dezenfekte Seferberliği Devam Ediyor

Akçakale Belediyesi, corona virüs salgınına karşı ilçe genelinde tedbir almaya devam ediyor.

Akçakale Belediyesinde Temizlik ve Dezenfekte Seferberliği Devam Ediyor

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, düzenli olarak yapılan temizlik çalışmalarının yanında küresel salgın ilan edilen corona virüsüne karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemine aralıksız devam ediyoruz.

Korona virüs (KOVID-19) tedbirleri kapsamında sokak, cadde ve kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte işlemlerini tüm hızıyla sürdüren Akçakale Belediyesi, cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.

Belediye Başkan vekili Abdürrezzak Büyükaslan, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla sahada çalışan belediye ekiplerine eşlik etti.

Vatandaşların sağlığını korumak adına tedbir amaçlı dezenfekte işlemlerine yoğunluk veren Akçakale Belediyesi, bugünde cadde ve sokakları mikrop ve virüsleri yok eden antiviral özelliğe sahip aktif yüzey temizlik ürünleri ile dezenfekte etti.

Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, İtfaiye ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin katılımı ile gerçekleştirilen çalışmada cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayan ekipler daha sonra ilaçlama yaptı.

Salgınla mücadelede yoğun olarak kullanılan cadde, sokak, yaya kaldırımları ve otobüs duraklarında sabahın erken saatlerinden başlayan ve titizlikle sürdürülen çalışmalara Belediye Başkan vekili Abdürrezzak Büyükaslan eşlik etti.

İlgili başkan yardımcıları ve birim müdürlerinden çalışmalara ilişkin bilgiler alan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’da, korona virüs tedbirleri kapsamında yoğun bir mesai harcayan belediye ekiplerine teşekkür etti.

Sokakta karşılaştığı vatandaşlara evde kalmaları konusunda uyarılarda bulunarak zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını isteyen başkan vekili Büyükaslan, “Malumunuz dünyayı etkisi altına alan Korona virüs sebebiyle bugün biz Akçakale belediyesi temizlik işleri olarak tüm ilçemizde temizlik seferberliği başlatmış bulunmaktayız, belediye başkanımız Mehmet Yalçınkaya’nın talimatıyla yaya trafiğinin yoğun olduğu caddede temizlik yaptık. Bütün birimlerimizle adeta temizlik ve dezenfekte seferberliğimiz devam ediyor. Bundan sonradaki süreçte belediye olarak tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz. İnşallah dünyayı saran bu virüsten kurtulur bizde sağlığımıza kavuşmuş oluruz” dedi.

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Akçakale Belediyesinde Temizlik ve Dezenfekte Seferberliği Devam Ediyor
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