Harran Belediyesi Aile Sağlık Merkezlerini Dezenfekte Etti

Harran Belediyesi merkezde aldığı sıkı önlemlerin ardından kırsal mahallelerde dezenfekte çalışması başlattı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren gece yarısına kadar süren çalışmalarda kırsal mahallelerde bulunan ve vatandaşların ortak kullanım alanlarına açık olan aile sağlık merkezleri dezenfekte edildi.Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz "İlçe merkezinde her sokağı karış karış gezen ekiplerimiz, özellikle yoğun olan ortak kullanım alanlarını hem yıkıyor hem de dezenfekte ediyor. Periyodik olarak kamu kurum ve kuruluşlarını da dezenfekte etmeyi ihmal etmiyoruz. Dezenfekte edilmemiş tek bir mekân dahi bırakmayacağız. Bizler; ekiplerimizle beraber Harran için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Benim vatandaşlarımızdan tek bir istirhamım var oda bu süreç geçene kadar zaruri olmadığı sürece evlerinden çıkmamalarıdır. Evde Kal Harran, Evde Kal Türkiye” dedi.