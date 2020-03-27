Güneydoğu TV Koronaya Dikkat Çekmek İçin Ana Haberi Evden Sundu

Şanlıurfa'nın uyduda yayın yapan televizyon kanalı Güneydoğu Televizyonu dünyada hızla yayılan Koronavirüs tehlikesine dikkat çekmek için ana haber bültenini evde yaptı.25 yıldan bu yana Şanlıurfa'da yayıncılık hayatına devam eden Güneydoğu Televizyonu Türkiye'nin zor günler yaşadığı bu dönemde Koronavirüs tehlikesinin daha fazla yayılmaması için bir sorumluluk aldı.Ana haber bültenini spiker Müslüm Çap sunuculuğunda evde yaparak Koronavirüsü ile mücadelede vatandaşların evde kalması ve kalabalıklara girmemesinin önemine dikkat çekti. Güneydoğu televizyonunun bu programı vatandaşlardan beğeni ve takdir topladı.Editör: AHMET ŞEN