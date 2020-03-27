​Urfa'da İki Bina Koronavirüs Nedeniyle Karantinada

Şanlıurfa’da Karaköprü ve Haliliye ilçelerinde umreden gelen bir vatandaşın test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından bina karantina altına alındı.Testleri pozitif çıkan vatandaşın ailesinde bulunan 3 kişinin daha koronavirüs olduğu iddia edilirken, binaya giriş çıkışların kapatıldığı öğrenildi.Sağlık ekipleri tarafından karantinaya alınan her iki binada da geniş önlemler alındığı bildirildi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri rutin olarak bina sakinleri ve vakaları kontrol ederken, belediye ekipleri de hem bina içerisinde hem de bina dışında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.