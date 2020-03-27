Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 27 Mart 2020 14:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Dicle Elektrik 65 yaş üstü müşterilerinin taleplerini evlerinde karşılıyor

​Dicle Elektrik 65 yaş üstü müşterilerinin taleplerini evlerinde karşılıyor

​Dicle Elektrik 65 yaş üstü müşterilerinin taleplerini evlerinde karşılıyor

Koronavirüs tehdidine karşı gerek çalışanlarını, gerekse müşterilerini korumak için gerekli her türlü tedbiri alan Dicle Elektrik, dışarı çıkamayan 65 yaşın üzerindeki müşterilerine evde hizmet veriyor. 65 yaş üstü müşterilerinin işlemlerini gerçekleştirmek için evlerine giden ekipler, uzaktan selamlaşma, sosyal mesafenin korunması dahil gerekli tüm tedbirleri almayı ihmal etmiyor.
 
 
Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesinde yer alan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta koronavirüs tehdidi nedeniyle dışarıya çıkamayan 65 yaş üstü müşterilerine talep etmeleri halinde evde hizmet veriyor. Bu amaçla oluşturulan ekipte yer alan personel, gittikleri evlerde yaşayan müşterilerini de koruyabilmek için maske ve eldiven takıyor, sosyal mesafeyi koruyor ve uzaktan selamlaşıyor.
 
Yakınları haber verdi
 
Şırnak’a bağlı Cizre ilçesinin Nur mahallesinde yaşayan 86 yaşındaki Fatma Koldaş ile 83 yaşındaki Ahmet Durmuş isimli abonelerin, abonelik sonlandırma işlemleri için Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş.’ye (Dicle EPSAŞ) gitmeleri gerekiyordu. Ancak koronavirüs tehdidi nedeniyle dışarı çıkmaları kısıtlanan Koldaş ve Durmuş’un yakınları Müşteri Hizmetleri Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Bunun üzerine merkezdeki görevlilerden oluşan ve koronavirüse karşı gerekli tüm tedbirleri alan iki ayrı ekipten biri Fatma Koldaş’ın evine giderken, diğeri de Ahmet Durmuş’un evine gitti.
 
Evde hizmet devam edecek
 
Dicle Elektrik Müşteri Hizmetleri Merkezi ekipleri, önce uzaktan selamlaştı, ardından da sosyal mesafeyi koruyarak abonelerinin gerekli işlemlerini tamamladı. Dizle EPSAŞ yetkilileri, bu süreçte koronavirüse karşı gerekli her türlü tedbiri alarak dışarı çıkamayan 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlıkları bulunan müşterilerinin taleplerini evlerinde karşılamaya devam edeceklerini bildirdiler.
 
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
Güneydoğu TV Koronaya Dikkat Çekmek İçin Ana Haberi Evden Sundu
Güneydoğu TV Koronaya Dikkat Çekmek İçin Ana Haberi Evden Sundu
​Şanlıurfa'nın uyduda yayın yapan televizyon kanalı Güneydoğu Televizyonu dünyada hızla yayılan Koronavirüs tehlikesine dikkat çekmek için ana haber bültenini evde yaptı.
​Dicle Elektrik 65 yaş üstü müşterilerinin taleplerini evlerinde karşılıyor
​Dicle Elektrik 65 yaş üstü müşterilerinin taleplerini evlerinde karşılıyor
​Dicle Elektrik 65 yaş üstü müşterilerinin taleplerini evlerinde karşılıyor
​Şanlıurfa’da Fırıncılar Korona Virüse Karşı Önlem Aldı
​Şanlıurfa’da Fırıncılar Korona Virüse Karşı Önlem Aldı
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde fırıncı esnafı, korona virüsüne karşı sıkı tedbirler aldı.
​Şanlıurfa’daki Cinayetin Üstünü Örten Milletvekili Kim?
​Şanlıurfa’daki Cinayetin Üstünü Örten Milletvekili Kim?
Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Akdilek Köyü'nde 25 Ocak 2014 günü sabah saatlerinde 6 yaşındaki Zehra Topdağ kayboldu. Ailesi onu her yerde ararken ertesi gün evlerinin arkasındaki boş arazide bir çuvalın içinde boğularak öldürülmüş halde bulundu. Cinayetin aydınlatılmaya çalışıldığı TV programında, cinayetin üstü dönemin milletvekillerinden birinin araya girmesi ile kapatıldığı iddia edildi.
​Şanlıurfa’da İşçi Alımı Başladı! İŞKUR Önünce Kuyruklar Oluştu
​Şanlıurfa’da İşçi Alımı Başladı! İŞKUR Önünce Kuyruklar Oluştu
Şanlıurfa’da kamuda görev alacak 249 temizlik görevlisi, 18 klinik destekleme elemanı ile 78 güvenlik görevlisi için başvurular başladı.
​Harran Belediyesi Vatandaşlara Eldiven ve Maske Dağıttı
​Harran Belediyesi Vatandaşlara Eldiven ve Maske Dağıttı
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de halk sağlığını tehdit eden korona virüsüne karşı tüm imkânlarını seferber eden Harran Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Şanlıurfalı Şehidimiz Son Yolculuğuna Uğurlandı
Şanlıurfalı Şehidimiz Son Yolculuğuna Uğurlandı
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca havanla yapılan taciz atışı sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş'ın cenazesi, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde toprağa verildi.
​Şanlıurfalı Çiftçiler Müjde Bakan Açıkladı: Desteklemeler Yarın Ödeniyor
​Şanlıurfalı Çiftçiler Müjde Bakan Açıkladı: Desteklemeler Yarın Ödeniyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere müjdeyi verdi. Şanlıurfalı çiftçilerin de merakla beklediği destekleme ödemeleri hakkında açıklama yapan Pakdemirli; “Toplam 1 milyar 881 milyon 426 bin TL’lik destek ödemeleri 27 Mart Cuma günü saat 18.00’den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak” dedi.
​Şanlıurfa Çekirge İstilasında Tehdit Altında
​Şanlıurfa Çekirge İstilasında Tehdit Altında
Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sevgili, “Çöl çekirgeleri her zaman potansiyel bir tehdit ancak şu an için ülkemize doğru yönelmiş değiller” diyerek Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tehdit altında olabileceğini ifade etti. tehdit alan iller arasından Şanlıurfa da yer aldı.
​Şanlıurfa’dan Bakan Selçuk’a Videolu Destek
​Şanlıurfa’dan Bakan Selçuk’a Videolu Destek
Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesinde görev yapan öğretmenler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a desteklerini çektikleri video ile gösterdiler.
Birecik'te Koronavirüse Karşı Dezenfekte Çalışmaları Devam Ediyor
Birecik'te Koronavirüse Karşı Dezenfekte Çalışmaları Devam Ediyor
​Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan ve bütün dünyayı esaret altına alan coronavirüs ile mücadele Türkiye genelinde tam gaz devam ediyor.
​Eyyübiye'de 3 Dilde Evde Kalın Çağrısı
​Eyyübiye'de 3 Dilde Evde Kalın Çağrısı
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında vatandaşlara 3 ilde evde kalın çağrısı yaptı.
Güneydoğu TV Koronaya Dikkat Çekmek İçin Ana Haberi Evden Sundu
Güneydoğu TV Koronaya Dikkat Çekmek İçin Ana Haberi Evden Sundu
​Dicle Elektrik 65 yaş üstü müşterilerinin taleplerini evlerinde karşılıyor
​Dicle Elektrik 65 yaş üstü müşterilerinin taleplerini evlerinde karşılıyor
​Urfa Milletvekili Özcan DEDAŞ İle Görüşerek Sorunları Masaya Yatırdık
​Urfa Milletvekili Özcan DEDAŞ İle Görüşerek Sorunları Masaya Yatırdık
​Haliliye’de Dezenfekte Çalışmaları Tam Hız Devam Ediyor
​Haliliye’de Dezenfekte Çalışmaları Tam Hız Devam Ediyor
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿