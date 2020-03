​Urfa Milletvekili Özcan DEDAŞ İle Görüşerek Sorunları Masaya Yatırdık

Urfa Milletvekili Özcan DEDAŞ İle Görüşerek Sorunları Masaya YatırdıkAk Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan yaptığı açıklama ile DEDAŞ ile bir araya gelerek Urfalı Çiftçilerin sorunlarını masaya yatırdıklarını söyledi.“Halka hizmet Hakka hizmet’ anlayışını düstur edinerek çıktığımız bu yolda, sizlerin verdiği emaneti layıkıyla yine sizlere hizmet olarak döndürmek için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışmaya gayret ediyoruz.” diyen Vekil Özcan, şunları söyledi;Niyetimizi her daim hayır tutuyor ve siz kıymetli hemşehrilerimizin destekleri ve hayır dualarıyla Şanlı Şehrimizin her bir ferdinin derdiyle dertleniyor, acısıyla üzülüyor, sevinciyle mutlu oluyor, sorun ve beklentilerine çözüm üretmeye çalışıyoruz.Popülist siyasi söylemleri bir kenara bırakarak sözde kalmıyor yaptıklarımız. Çözüm için kapıları aşındırıyor, çiftçilerimiz sorun ve talepleriyle ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerini bir araya getirerek hep birlikte sonuç almaya gayret ediyoruz.Konuşmak, yanınızdayım demek, eleştirmek ve popülist siyaset yaparak ne sonuç alınabiliyor, ne de çözüm üretilebiliyor. Şu sıralar çiftçi kardeşlerimizin sorunlarına karşı hiç bir çözümü sunmayan, bir proje üretmeyen, katkı sunmayanların popülist söylemlerine tanıklık ediyoruz.Bu durum Eyyübiye ilçesi Şahinalan köyünden bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak beni ve çiftçi kardeşlerimiz derin bir üzüntüye boğuyor. Sorunlar için çözüm aramak yerine konuşanlar çiftçilerimizle bizlerin arasını açma, siyasi hesap gütme gayreti içerisinde olduklarını gözlemliyorum. Urfa kadirşinas ve vefalı olup iktidarımız dönemindeki hizmetleri net olarak görüyor ve bu söylemlere pabuç bırakmıyor.20 yıl öncesine kadar kaderine terk edilmiş çiftçilerimiz, bugünkü kazanımlarıyla şükürler olsun ki hakkettiği değeri görmüştür ve daha iyisini de hakketmektedir. Şu sıralar çiftçilerimizin destekleme ödemelerine DEDAŞ’ın bloke koyması hususunda çiftçi kardeşlerimizin serzenişleri var. Bu hususta en kolayı çiftçilerimizin sonuna kadar yanındayız deyip kenara çekilmek.Ama AK Kadrolara laf üretmek değil icraat yapmak yakışır. Bizlere düşün her bir kardeşimin sorununu, talebini tüm kurum ve kuruluşlara iletmek ve takip etmektir. Çiftçi kardeşlerimiz için bizler ne yaptık?Henüz 2 ay önce DEDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Memet Atalay ile Şanlıurfa il ve ilçe Ziraat Odası Başkanlarını TBMM’de buluşturarak tüm sorun ve talepleri masaya yatırdık. Haksız yere ceza yazıldığını belgeleyen kardeşlerimizin talep ve sorunlarını gerek Enerji Bakanlığımıza gerekse DEDAŞ’ın yetkililerine ileterek haklarını savunmaktan geri durmadık.Bunlarla yetinmedik destekleme ödemeleri konusunda birçok kez Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Mustafa Aksu’ya, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye hatta partimizin bir grup toplantısında da Cumhurbaşkanımıza kadar çiftçimizin sorunlarını bizatihi ilettik.Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak ile çiftçilerimizin enerji desteği ödemelerinin yapılması konusunda özel görüşme gerçekleştirdik. Destekleme için ÇKS başvuru süresini kaçıran binlerce çiftçinin mağduriyetinden belki haberi olmayanlar vardır. Haberi alır almaz Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Fatih Metin ile görüşerek sistemin açılması için girişimde bulunduk. Mağduriyette giderilecek inşallah.Daha sayamayacağım onlarca sorun ve beklentiyi tereddüt etmeden kurumlara iletmekten geri durmadık, çözüm için kapıları aşındırdık, karanlığa haykırmak yerine bir ışık yakıp Urfa’nın sesi olmaya gayret ettik bundan sonrada edeceğiz. Urfalı yıllar öncesinde laf siyasetini bir kenara bıraktı. Urfa kalkınıyor, gelişiyor ve büyüyor. Urfalı AK Parti’mizle hizmet siyasetini artık önemsiyor.Hizmet siyasetinden geri durmayacağızKimse yeise kapılmasın, kendisini sahipsiz görmesin. Bizler her daim Şanlı Şehrimiz Urfa’mızın kıymetli sakinlerinin yanındayız. Sorunlarını ve taleplerini her daim iletmekten ve hizmet siyasetinden geri durmayacağız.İki müjde ile açıklamamı sonlandıracağım. Bakanlığımızın tarımsal üretim için dün açıkladığı düşük faizli 50 bin TL’ye kadar yüzde yüz sübvanse, 50 bin TL üzerinde ise yüzde 50 oranında sübvanse edilecek olan kredi çiftçimiz için önemli bir kaynak olacak. Ayrıca yarın mazot ve gübre destekleme ödemelerini alacak olan çiftçi kardeşlerimize bereketli hasat ve bol kazanç diliyorum.