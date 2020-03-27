Urfa'da Böyle Antep'te Böyle

Çin'de ortaya çıkan ve bütün dünyayı esir alan Koronavirüs yayılmaya devam ederken dünya ülkeleri ona karşı adeta çaresiz bir şekilde kaldı. Binlerce insanın öldüğü on binlerce insanın da virüs tanısıyla tedavi gördüğü bu dönemde yerel yönetimlerde önlemlerini almaya devam ediyor.Yaptığı işler ile adından sık sık söz ettiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin şehir içi ulaşımda öyle bir karar aldı ki vatandaş tarafından takdir ve alkış topladı. Şanlıurfa'da vatandaşların ve STK’ların sık sık Urfa belediyelerine örnek gösterdiği Fatma Şahin bu sefer de ulaşım alanında Koronavirüse karşı aldığı örnek bir önlem ile farkını ortaya koydu.Şehir içinde seyahat olanağı sağlayan otobüs ve minibüslerde yolcuların yan yana oturarak birbirlerine olası Koronavirüs bulaşmasını engellemek için çiftli koltukları uyarı yazısı ile kapatarak tekli şekle indirdi. Bu şekilde yolcuların yan yana oturarak olası virüs yayılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.Ancak Şanlıurfa Büyükşehir belediyesine bağlı BELSAN otobüslerinde ise karga tulumba yolcu taşımacılığı yapılıyor. Bu otobüslerde ortay çıkan görüntüler pes artık dedirtti. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (Eyyübiye 800 yataklı) tedavi olmak için Şanlıurfa'nın çeşitli bölgelerinden hat 43 nolu otobüse binip hastaneye giden yolcular arasında Koronavirüsün yayılması için adeta ortam oluşturuldu.Bindiği otobüsteki durumu çekip haber ihbar hattımıza gönderen yolcular Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Görüntüde Bakanlığın şehir içi otobüslerde yüzde elli yolcu azaltma kararının aksine karga tulumba taşımacılık yapıldığı görülüyor.Editör: Ahmet Şen