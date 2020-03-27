​Haliliye’de Dezenfekte Çalışmaları Tam Hız Devam Ediyor

Haliliye Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmaları hummalı bir şekilde yürütüyor. Ekipler, ilçe merkezindeki ana arterleri köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ediyor.Haliliye Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tür koronavirüs (COVID-19) salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmalarını yürütüyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda ilçe genelinde bulunan ana arterlerde köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ediyor.

Vatandaşlar Haliliye Belediyesi tarafından yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirterek Belediye Başkanı Mehmet Canpolat teşekkür ettiler.

Yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Behzat Badıllı ise belediyenin salgın ile mücadele kapsamında merkez ve kırsal mahallelerde yoğun bir çalışma yürüttüğünü kaydederek şu ifadelere yer verdi:“Haliliye Belediyesi olarak Atatürk Bulvarında tüm kaldırımlarımızı, yollarımızı, caddelerimizi köpüklü su ile yıkıyoruz. Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda merkez ve kırsal mahallelerimizde durmadan, yorulmadan yıkama ve dezenfekte çalışmalarımız devam etmektedir. Siz vatandaşlarımızdan tek ricamız bu süreçte salgının devam ettiği süre boyunca evlerinizde kalmanızdır.”Öte ayandan salgınla mücadele kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve vatandaşların talep ve şikâyetleri için hizmet veren Beyaz Masa birimi mesai kavramı olmaksızın faaliyetlerini sürdürdükleri bildirildi.