Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 27 Mart 2020 11:55:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Haliliye’de Dezenfekte Çalışmaları Tam Hız Devam Ediyor

Haliliye Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmaları hummalı bir şekilde yürütüyor. Ekipler, ilçe merkezindeki ana arterleri köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ediyor.

​Haliliye’de Dezenfekte Çalışmaları Tam Hız Devam Ediyor

 
Haliliye Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmaları hummalı bir şekilde yürütüyor. Ekipler, ilçe merkezindeki ana arterleri köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ediyor.
 
Haliliye Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tür koronavirüs (COVID-19) salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmalarını yürütüyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda ilçe genelinde bulunan ana arterlerde köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ediyor.
 

Vatandaşlar Haliliye Belediyesi tarafından yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirterek Belediye Başkanı Mehmet Canpolat teşekkür ettiler.

 
Yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Behzat Badıllı ise belediyenin salgın ile mücadele kapsamında merkez ve kırsal mahallelerde yoğun bir çalışma yürüttüğünü kaydederek şu ifadelere yer verdi:
“Haliliye Belediyesi olarak Atatürk Bulvarında tüm kaldırımlarımızı, yollarımızı, caddelerimizi köpüklü su ile yıkıyoruz. Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda merkez ve kırsal mahallelerimizde durmadan, yorulmadan yıkama ve dezenfekte çalışmalarımız devam etmektedir. Siz vatandaşlarımızdan tek ricamız bu süreçte salgının devam ettiği süre boyunca evlerinizde kalmanızdır.” 
 
Öte ayandan salgınla mücadele kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve vatandaşların talep ve şikâyetleri için hizmet veren Beyaz Masa birimi mesai kavramı olmaksızın faaliyetlerini sürdürdükleri bildirildi.
Etiketler
Yorum Yap
Sağlık
​Haliliye’de Dezenfekte Çalışmaları Tam Hız Devam Ediyor
​Haliliye’de Dezenfekte Çalışmaları Tam Hız Devam Ediyor
Haliliye Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmaları hummalı bir şekilde yürütüyor. Ekipler, ilçe merkezindeki ana arterleri köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ediyor.
​Urfa'da İki Bina Koronavirüs Nedeniyle Karantinada
​Urfa'da İki Bina Koronavirüs Nedeniyle Karantinada
​Urfa'da İki Bina Koronavirüs Nedeniyle Karantinaya alındı
Türkiye’ye Getirilen Korona Virüs Test Kiti Sonuçlarda Hata Veriyor
Türkiye’ye Getirilen Korona Virüs Test Kiti Sonuçlarda Hata Veriyor
Aralarında Türkiye de olduğu birçok ülkede de gündeme gelen 15 dakikada hızlı tanı koyan korona virüs kiti ile ilgili şüphelerin olduğu iddia edildi. Bahsi geçen Çin yapımı test kitinin hassasiyet oranının yüzde 80 olması gerekirken sadece yüzde 30 olduğunu öne sürdü.
Bakan Koca: 16 hastamızı kaybettik, can kaybımız 75’e ulaştı
Bakan Koca: 16 hastamızı kaybettik, can kaybımız 75’e ulaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3 bin 629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum” dedi.
​ABD’den Korona Virüs Gizli Raporu: 18 Ay Sürecek ve Yayılmaya Devam Edecek
​ABD’den Korona Virüs Gizli Raporu: 18 Ay Sürecek ve Yayılmaya Devam Edecek
ABD’de New York Times gazetesi tarafından ulaşılan ve ABD hükümeti tarafından yayınlandığı ileri sürülen koronavirüs içerikli gizli raporunda, salgının ABD’de 18 ay boyunca sürebileceği ve dalgalar halinde yayılacağı bildirildi.
​Genç Kız Korona Virüse Yenik Düştü
​Genç Kız Korona Virüse Yenik Düştü
Özel bir hastanede kayıt görevlisi olarak çalışan 33 yaşındaki Dilek Tahtalı yeni tip korona virüse yenik düştü.
​Son Dakika Bakan Koca: Ölü Sayısı 44, Vaka Sayısı 1872
​Son Dakika Bakan Koca: Ölü Sayısı 44, Vaka Sayısı 1872
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsü ile ilgili yaptığı açıklamada 7 hastanın hayatını kaybettiğini 343 yeni tanının olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Bu Duruma Ne Diyecek? Herkese Var Onlara Yok Mu?
Sağlık Bakanı Bu Duruma Ne Diyecek? Herkese Var Onlara Yok Mu?
Çin’den başlayarak bütün dünyaya kâbus olan Korona virüse karşı gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarına ek ücret verileceğini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenen Güvenlik, temizlikçi ve bilgi işlem personelleri ek ücretten kendilerinin de yararlandırılmasını istedi.
​Çin’de Yeni Bir Virüs Türedi! Hanta Virüsten 1 Kişi Öldü
​Çin’de Yeni Bir Virüs Türedi! Hanta Virüsten 1 Kişi Öldü
Çin’de hanta virüs isimli yeni bir bulaşıcı virüsün çıktığı görüldü. Otobüsteki 1 kişi hanta virüsten hayatını kaybetti.
Son Dakika! Fatih Terim Korona Virüse Yakalandı
Son Dakika! Fatih Terim Korona Virüse Yakalandı
Son Dakika Fatih Terim korona virüse yakalandı.
Harran Tıp Fakültesinden Korona Kararı
Harran Tıp Fakültesinden Korona Kararı
Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi kısa adı HAP olan Hastane Acil Afet Programını aktive etti.
​Çin Verileri Yayınladı! Erkekleri, Hastaları, Yaşlıları Öldürüyor
​Çin Verileri Yayınladı! Erkekleri, Hastaları, Yaşlıları Öldürüyor
Koronavirüs teşhisi konulan hastalardan elde edilen verilere göre... Virüs erkekler için daha ölümcül. Hayatını kaybeden sadece bir çocuk var. Yaş ilerledikçe risk katlanıyor. Diyabet, kalp ve tansiyon hastaları ise en riskli grupta yer alıyor.
​Haliliye’de Dezenfekte Çalışmaları Tam Hız Devam Ediyor
​Haliliye’de Dezenfekte Çalışmaları Tam Hız Devam Ediyor
​Otomobil Deve Sürüsünün Arasına Daldı: 4 Deve Telef Oldu
​Otomobil Deve Sürüsünün Arasına Daldı: 4 Deve Telef Oldu
​Urfa'da İki Bina Koronavirüs Nedeniyle Karantinada
​Urfa'da İki Bina Koronavirüs Nedeniyle Karantinada
Urfa'da Böyle Antep'te Böyle
Urfa'da Böyle Antep'te Böyle
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿