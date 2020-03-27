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Bu haber 27 Mart 2020 10:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Karaköprü'de Korona Virüsüyle Mücadelede 60 Ton Dezenfekte Kullanıldı

​Karaköprü'de Korona Virüsüyle Mücadelede 60 Ton Dezenfekte Kullanıldı

​Karaköprü'de Korona Virüsüyle Mücadelede 60 Ton Dezenfekte Kullanıldı

Karaköprü Belediyesi dünyayı etkisi altına alan Korona virüse (Covid-19) karşı aldığı önlemler kapsamında bugüne kadar 60 ton dezenfekte ilacı kullandı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın pek çok ülkesinde yayılan corona virüsüne karşı büyük mücadele veren  Karaköprü Belediyesi;  cami, taziye evi, aile sağlık merkezi, park,  çocuk oyun alanları ve  halkın yoğun olarak kullandıkları kamu kurumlarında dezenfekte çalışması yaparak salgının yayılmasını azalttı.

Korona virüsünün  (Covid-19) Türkiye’de görülmesinin ardından Temizlik İşleri Müdürlüğü 5 ekip ile dış ve iç temizliği özel kıyafetli personel tarafından ilçe genelinde püskürtme yöntemiyle ilaçlanarak detaylı bir şekilde dezenfekte çalışması yaptı. 13 Mart tarihinde başlayan dezenfekte çalışmasında 60 ton ilaç kullanıldı.
 
Ekipler dezenfekte çalışmalarının yanında yol ve kaldırımları köpüklü suyla yıkayarak dezenfekte çalışmasını sürdürdü.

Öte yandan market fırın ve  pazarcı esnafına 3 bin  adet eldiven ve 2 bin  adet maske dağıtan zabıta ekipleri, 911 esnafa uyarı tebligatında bulunarak hijyen ve maske kullanımı denetimlerini gerçekleştirdi.
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​Karaköprü'de Korona Virüsüyle Mücadelede 60 Ton Dezenfekte Kullanıldı
​Karaköprü'de Korona Virüsüyle Mücadelede 60 Ton Dezenfekte Kullanıldı
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