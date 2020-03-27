Vali Erin’den Vatandaşa Önemli Çağrı: Lütfen!

Koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla tüm tedbirlerin alındığı Şanlıurfa’da, PTT şubelerinde yaşanan yoğunluğun azaltılması için harekete geçen Şanlıurfa Valiliği, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların maaş ve yardım ödemelerinin evlerinde yapılabileceğini duyurmuştu.Yapılan duyurunun ardından kısmen azalmanın yaşandığı Şanlıurfa PTT merkez şubesine giden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, buradaki vatandaşlarla görüşerek evlerinden çıkmamanın alınabilecek en iyi tedbir olduğunu anlattı. 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların maaş ödemelerinin Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla evlerinde yapılabileceğini hatırlatan Vali Erin, bu durumdaki vatandaşların 112’yi aramaları halinde maaşlarının evlerinde kendilerine teslim edileceğini, her türlü ihtiyaçlarının da giderilebileceğini ifade etti.Tüm dünyayı etkisi altına alan ve halen sosyal izolasyondan başka korunma yöntemi bulunmayan koronavirüs salgınına karşı tedbirler alınmaya devam ederken, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de “Hayat Eve Sığar” sloganıyla başlatılan kampanyaya destek olmaları için tüm Şanlıurfalılara evlerinde kalma çağrısında bulundu.