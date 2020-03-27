​Hilvanlı Duyarlı İş Adamı Maske Üretim Bedava Dağıttı

Hilvan'da, ev dekorasyonu üzerinde çalışan Tahir Karadağ, tekstil atölyesinde ürettiği 2 bin koruyucu maskeyi vatandaşlara ücretsiz dağıttı.İşyerindeki 3 makine ile günde ortalama 1000 maske üreten Tahir Karadağ, ülke olarak zor bir süreçte geçtiğimiz bugünlerde, durumu fırsat bilip maskeleri fiyatının çok üstünde satanlara karşı maskeleri bedava dağıtma kararı aldığını belirtti.İşyerinin genelde ev tekstili üzerinde çalıştığını belirten işyeri sahibi Tahir Karadağ 'Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Vatandaşlarımızın Korona virüse karşı kendini korumak amacıyla piyasadan yüksek fiyatla aldığı koruyucu maskeleri işyerimizde üretip vatandaşlara bedava dağıtıyoruz. Amacımız, vatandaşımıza ekonomik olarak katkıda bulunmaktır' dedi.Korona Virüse karşı önlem amaçlı olarak kullanılan maskelerin kullan-at şeklinde üretildiğini belirten Karadağ, “bizim ürettiğimiz maskeler sıcak suyla yıkandıktan sonra yeniden kullanılabilir özellikte bir kumaştan üretiyoruz. Vatandaşa ücret almadan dağıttığımız koruyucu maskelere karşı talep olursa karşılamaya hazırız” dedi.