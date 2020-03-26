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Bu haber 26 Mart 2020 23:00:16 Tarihinde eklenmiştir.

Türkiye’ye Getirilen Korona Virüs Test Kiti Sonuçlarda Hata Veriyor

Aralarında Türkiye de olduğu birçok ülkede de gündeme gelen 15 dakikada hızlı tanı koyan korona virüs kiti ile ilgili şüphelerin olduğu iddia edildi. Bahsi geçen Çin yapımı test kitinin hassasiyet oranının yüzde 80 olması gerekirken sadece yüzde 30 olduğunu öne sürdü.

Türkiye’ye Getirilen Korona Virüs Test Kiti Sonuçlarda Hata Veriyor

Dünya çapında 478 binden fazla insana bulaşan ve 21 binden fazla insanın ölümüne sebep olan Covid-19 tanı kiti İspanyol basınında iddialarla gündemde. Salgından en çok etkilenen ikinci Avrupa ülkesi olan İspanya’nın çok okunan gazetelerinden El Pais, 15 dakikada hastalığı tespit eden hızlı tanı kitinin tam çalışmadığını yazdı.



 

Korona Virüs Kiti Pozitif Vakaları Beklediği Gibi Tanımlamıyor

İspanyol hükümetinin satın aldığı 15 dakikalık hızlı tanı kitinin hassasiyetinin yüzde 80’i geçmesi gerekirken, Çin markası Bioeasy’nin ürettiği test kitinde bu oranın yüzde 30 seviyelerinde olduğunu yazan El Pais muhabirleri Elena Sevillano ve Ana Alfageme, “Hükümet Çin’den alınan hızlı test kitinin denemesine başladı fakat ortaya çıkan sonuç pek tatmin edici değil. Bazı büyük hastanelerdeki laboratuvarlarda devam eden ilk sonuçlar cesaret kırıcıydı. Bu kitler, pozitif vakaları beklendiği gibi tanımıyor” yazdı.





Editör: Ahmet Şen 





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Sağlık
Türkiye’ye Getirilen Korona Virüs Test Kiti Sonuçlarda Hata Veriyor
Türkiye’ye Getirilen Korona Virüs Test Kiti Sonuçlarda Hata Veriyor
Aralarında Türkiye de olduğu birçok ülkede de gündeme gelen 15 dakikada hızlı tanı koyan korona virüs kiti ile ilgili şüphelerin olduğu iddia edildi. Bahsi geçen Çin yapımı test kitinin hassasiyet oranının yüzde 80 olması gerekirken sadece yüzde 30 olduğunu öne sürdü.
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