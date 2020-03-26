​Şanlıurfa’da Fırıncılar Korona Virüse Karşı Önlem Aldı

Tüm Çalışanlarımız Hijyen Kurallarına Uyuyor

Türkiye'de korona virüsün çıkmasının ardından Ceylanpınar ilçesinde eski Ptt Caddesi'nde hizmet veren bir fırın müşterilerine dezenfekte amacıyla kolonya ikramında bulunuyor.Yapmış oldukları hizmetin sadece kolonya ile sınırlı olmadığını ifade eden fırın işletmesinin sahibi Hasan Turan, "Korona virüsünün sağlık açısından insanları etkilemesinin ardından fırıncı esnafı olarak bazı tedbirler aldık. Bu kapsamda tüm çalışanlarımız hijyen kurallarına uyarak maske, eldiven ve bone takarak müşterilerimize daha temiz ve hijyen olarak hizmet etmekteyiz. Ayrıca 65 yaş üstü vatandaşlarımızın yorulmamaları için evlere kadar ekmek hizmeti vermekteyiz. İnşallah bu süreci en kısa sürede atlatırız" diye konuştu.Editör: Ahmet Şen