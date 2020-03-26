Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 26 Mart 2020 20:00:01 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’daki Cinayetin Üstünü Örten Milletvekili Kim?

Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Akdilek Köyü'nde 25 Ocak 2014 günü sabah saatlerinde 6 yaşındaki Zehra Topdağ kayboldu. Ailesi onu her yerde ararken ertesi gün evlerinin arkasındaki boş arazide bir çuvalın içinde boğularak öldürülmüş halde bulundu. Cinayetin aydınlatılmaya çalışıldığı TV programında, cinayetin üstü dönemin milletvekillerinden birinin araya girmesi ile kapatıldığı iddia edildi.

​Şanlıurfa’daki Cinayetin Üstünü Örten Milletvekili Kim?

Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Akdilek Köyü'nde 25 Ocak 2014 günü sabah saatlerinde 6 yaşındaki Zehra Topdağ kayboldu. Kayıp olarak aranan çocuk bir süre sonra evin bahçesinde pamuk çuvalı içinde boğularak öldürmüş halde bulundu. 

6 yıl önce meydana gelen bu cinayetin aydınlatılmaması üzerine 6 yaşındaki Zehra Topdağ’ın ağabeyi Cuma Toğdağ ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı’nın sunduğu programa başvurdu.

Zehra Topdağ'ın ölümünün aydınlatılması üzerine Topdağ ailesi Müge Anlı stüdyosunda iddiaları yanıtladı. Cinayetin şüphelisi olarak Zehra’nın amcası İsmail Topdağ ve Zehra’nın abisinin o dönemki eşi Kadriye olarak görünüyor.




 

Şanlıurfa’da Milletvekili Cinayetin üstünü Kapatmada Yardımcı Oldu

Zehra’yı kim neden öldürdü sorularının havada uçuştuğu programda ismini vermek istemeyen bir izleyici, dönemim milletvekillerinden birilerinin araya girmesi ile cinayetin üstü kapandı diyerek; "Zehra'nın cesedi bulunduktan 10-15 gün sonra kan parası ödendiği konuşuluyordu. Kadriye'nin İsmail Topdağ'ın ikiz oğulları Hasan ve Hüseyin’den biri ile ilişki yaşadığını duymuştuk." İddialarında bulundu.




 

Kızımı Öldürdün kan Parası Ver

Cinayetin üzerinden 3 yıl geçtikten sonra 2017 yılında Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne gelen ihbar herkesi şaşırtmış. Gelen ihbarda isimler ve telefonlar, gizli tutulmuş… İhbarda, Zehra Topdağ için baba Halit Topdağ ile amca İsmail Topdağ arasında bir kan parası meselesinin geçtiği iddia edilmiş…
İddiaya göre; baba Halit Bey, amca İsmail Bey'e: Sen benim kızımı öldürdüğün için bana kan parası vermek zorundasın" şeklinde bir ifade kullanmış.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Akdilek Köyü'nde 25 Ocak 2014 günü meydana gelen cinayet hala Müge Anlı’nın sunduğu programda tartışılıyor…






Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
​Şanlıurfa’daki Cinayetin Üstünü Örten Milletvekili Kim?
​Şanlıurfa’daki Cinayetin Üstünü Örten Milletvekili Kim?
Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Akdilek Köyü'nde 25 Ocak 2014 günü sabah saatlerinde 6 yaşındaki Zehra Topdağ kayboldu. Ailesi onu her yerde ararken ertesi gün evlerinin arkasındaki boş arazide bir çuvalın içinde boğularak öldürülmüş halde bulundu. Cinayetin aydınlatılmaya çalışıldığı TV programında, cinayetin üstü dönemin milletvekillerinden birinin araya girmesi ile kapatıldığı iddia edildi.
​Şanlıurfa’da İşçi Alımı Başladı! İŞKUR Önünce Kuyruklar Oluştu
​Şanlıurfa’da İşçi Alımı Başladı! İŞKUR Önünce Kuyruklar Oluştu
Şanlıurfa’da kamuda görev alacak 249 temizlik görevlisi, 18 klinik destekleme elemanı ile 78 güvenlik görevlisi için başvurular başladı.
​Harran Belediyesi Vatandaşlara Eldiven ve Maske Dağıttı
​Harran Belediyesi Vatandaşlara Eldiven ve Maske Dağıttı
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de halk sağlığını tehdit eden korona virüsüne karşı tüm imkânlarını seferber eden Harran Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Şanlıurfalı Şehidimiz Son Yolculuğuna Uğurlandı
Şanlıurfalı Şehidimiz Son Yolculuğuna Uğurlandı
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca havanla yapılan taciz atışı sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş'ın cenazesi, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde toprağa verildi.
​Şanlıurfalı Çiftçiler Müjde Bakan Açıkladı: Desteklemeler Yarın Ödeniyor
​Şanlıurfalı Çiftçiler Müjde Bakan Açıkladı: Desteklemeler Yarın Ödeniyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere müjdeyi verdi. Şanlıurfalı çiftçilerin de merakla beklediği destekleme ödemeleri hakkında açıklama yapan Pakdemirli; “Toplam 1 milyar 881 milyon 426 bin TL’lik destek ödemeleri 27 Mart Cuma günü saat 18.00’den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak” dedi.
​Şanlıurfa Çekirge İstilasında Tehdit Altında
​Şanlıurfa Çekirge İstilasında Tehdit Altında
Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sevgili, “Çöl çekirgeleri her zaman potansiyel bir tehdit ancak şu an için ülkemize doğru yönelmiş değiller” diyerek Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tehdit altında olabileceğini ifade etti. tehdit alan iller arasından Şanlıurfa da yer aldı.
​Şanlıurfa’dan Bakan Selçuk’a Videolu Destek
​Şanlıurfa’dan Bakan Selçuk’a Videolu Destek
Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesinde görev yapan öğretmenler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a desteklerini çektikleri video ile gösterdiler.
Birecik'te Koronavirüse Karşı Dezenfekte Çalışmaları Devam Ediyor
Birecik'te Koronavirüse Karşı Dezenfekte Çalışmaları Devam Ediyor
​Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan ve bütün dünyayı esaret altına alan coronavirüs ile mücadele Türkiye genelinde tam gaz devam ediyor.
​Eyyübiye'de 3 Dilde Evde Kalın Çağrısı
​Eyyübiye'de 3 Dilde Evde Kalın Çağrısı
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında vatandaşlara 3 ilde evde kalın çağrısı yaptı.
​Urfa milletvekili Özcan; İnşallah bir olacağız, beraber olacağız
​Urfa milletvekili Özcan; İnşallah bir olacağız, beraber olacağız
Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Halil Özcan, “İnşallah bir olacağız, beraber olacağız hep birlikle bu salgını atlattıktan sonra yaralarımızı hızlılıkla saracağız.” dedi.
​Kuyumcular Odası Duyurdu! Şanlıurfa’da Kuyumcular Kepenkleri İndiriyor
​Kuyumcular Odası Duyurdu! Şanlıurfa’da Kuyumcular Kepenkleri İndiriyor
Şanlıurfa kuyumcular odası başkanı İbrahim Halil Demirkol yaptığı açıklamada kuyumcuların 30 Mart 2020 tarihine kadar kapalı olacağını belirtti.
​ŞUSKİ’den Salgın İçin Önlem
​ŞUSKİ’den Salgın İçin Önlem
ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde çıkan ve birçok ülkeye yayılan korona virüse (COVİD-19) karşı vatandaş ve personelin sağlık güvenliği için çeşitli önlemler aldı.
​Şanlıurfa’daki Cinayetin Üstünü Örten Milletvekili Kim?
​Şanlıurfa’daki Cinayetin Üstünü Örten Milletvekili Kim?
​ABD, Vatandaşlarına Hz. Muhammed’i Örnek Gösterdi! Temizlik İmandan Gelir
​ABD, Vatandaşlarına Hz. Muhammed’i Örnek Gösterdi! Temizlik İmandan Gelir
​Çekirge İstilası Türkiye’yede! Belediye İlaçlama Yaptı
​Çekirge İstilası Türkiye’yede! Belediye İlaçlama Yaptı
​Şanlıurfa’da İşçi Alımı Başladı! İŞKUR Önünce Kuyruklar Oluştu
​Şanlıurfa’da İşçi Alımı Başladı! İŞKUR Önünce Kuyruklar Oluştu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿