​Şanlıurfa’daki Cinayetin Üstünü Örten Milletvekili Kim?

Şanlıurfa’da Milletvekili Cinayetin üstünü Kapatmada Yardımcı Oldu

Kızımı Öldürdün kan Parası Ver

Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Akdilek Köyü'nde 25 Ocak 2014 günü sabah saatlerinde 6 yaşındaki Zehra Topdağ kayboldu. Kayıp olarak aranan çocuk bir süre sonra evin bahçesinde pamuk çuvalı içinde boğularak öldürmüş halde bulundu.6 yıl önce meydana gelen bu cinayetin aydınlatılmaması üzerine 6 yaşındaki Zehra Topdağ’ın ağabeyi Cuma Toğdağ ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı’nın sunduğu programa başvurdu.Zehra Topdağ'ın ölümünün aydınlatılması üzerine Topdağ ailesi Müge Anlı stüdyosunda iddiaları yanıtladı. Cinayetin şüphelisi olarak Zehra’nın amcası İsmail Topdağ ve Zehra’nın abisinin o dönemki eşi Kadriye olarak görünüyor.Zehra’yı kim neden öldürdü sorularının havada uçuştuğu programda ismini vermek istemeyen bir izleyici, dönemim milletvekillerinden birilerinin araya girmesi ile cinayetin üstü kapandı diyerek; "Zehra'nın cesedi bulunduktan 10-15 gün sonra kan parası ödendiği konuşuluyordu. Kadriye'nin İsmail Topdağ'ın ikiz oğulları Hasan ve Hüseyin’den biri ile ilişki yaşadığını duymuştuk." İddialarında bulundu.Cinayetin üzerinden 3 yıl geçtikten sonra 2017 yılında Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne gelen ihbar herkesi şaşırtmış. Gelen ihbarda isimler ve telefonlar, gizli tutulmuş… İhbarda, Zehra Topdağ için baba Halit Topdağ ile amca İsmail Topdağ arasında bir kan parası meselesinin geçtiği iddia edilmiş…İddiaya göre; baba Halit Bey, amca İsmail Bey'e: Sen benim kızımı öldürdüğün için bana kan parası vermek zorundasın" şeklinde bir ifade kullanmış.Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Akdilek Köyü'nde 25 Ocak 2014 günü meydana gelen cinayet hala Müge Anlı’nın sunduğu programda tartışılıyor…Editör: Ahmet Şen