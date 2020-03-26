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Bu haber 26 Mart 2020 19:00:22 Tarihinde eklenmiştir.

​ABD, Vatandaşlarına Hz. Muhammed’i Örnek Gösterdi! Temizlik İmandan Gelir

ABD'li Newsweek dergisi Hazreti Muhammed'in (sallallahü teala aleyhi vesellem) salgın hastalıklarla ilgili hijyen, karantina ve salgınla mücadele tavsiyelerinin yer aldığı hadisleriyle ilgili yazı yayınladı.

​ABD, Vatandaşlarına Hz. Muhammed’i Örnek Gösterdi! Temizlik İmandan Gelir

Dünya basını, binlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüsü pandemisine karşı insanlara en doğru tavsiyeleri vermeye çalışırken, ABD'li Newsweek dergisi Hazreti Muhammed'in (sallallahü teala aleyhi vesellem) salgınlarla ilgili hadisini örnek gösterdi. Haftalık yayın yapan Newsweek dergisi korona virüsle mücadelede doktor ve uzmanların hijyen ve karantina tavsiyeleri verdiğine dikkat çekerek, bin 400 yıl önce Peygamber Efendimizin (sallallahü teala aleyhi vesellem) de pandemiyle ilgili hijyen ve karantina önerisinde bulunduğunu yazdı.



 

ABD’de Hz Muhammed’in Hadisine Yer Verildi

Dergide yer alan yazıda, Hazreti Muhammed'in (sallallahü teala aleyhi vesellem) Covid-19 gibi bir salgını önlemek ve salgınla mücadele etmek için en doğru tavsiyelerde bulunduğu belirtildi. Peygamber Efendimizin, “Bir yerde veba salgını çıktığını duyarsanız oraya girmeyin, bulunduğunuz yerde veba hastalığı çıkarsa o bölgeden de ayrılmayınız” hadisinin yer verildiği yazıda aynı zamanda “Bulaşıcı hastalığı olanlar sağlıklı olanlardan uzak tutulmalıdır” sözleri yer aldı.

 

Temizlik İmandan Gelir

Hazreti Muhammed'in (sallallahü teala aleyhi vesellem) insanları enfeksiyondan koruyacak hijyenik uygulamalara teşvik ettiği belirtilen yazıda şu ifadelere yer verildi;
"Hazreti Muhammed'in (sallallahü teala aleyhi vesellem) hadislerini veya şu sözlerini düşünün: ‘Temizlik imandan gelir.' ‘Uyandıktan sonra ellerinizi yıkayın; uyurken ellerinizin nereye hareket ettiğini bilmiyorsunuz.' ‘Yemekten önce ve sonra ellerinizi yıkayınız.”

Hazreti Muhammed'in (sallallahü teala aleyhi vesellem) hastalıklara karşı insanlara tıbbi tedavi ve ilaç almayı önerdiği ifade edilen yazıda, “İnsanlar tedavi olunuz. Çünkü Allah şifasını vermediği hiç bir hastalık oluşturmamıştır” hadisi örnek verildi.





Editör: Ahmet Şen 
 
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Dünya
​ABD, Vatandaşlarına Hz. Muhammed’i Örnek Gösterdi! Temizlik İmandan Gelir
​ABD, Vatandaşlarına Hz. Muhammed’i Örnek Gösterdi! Temizlik İmandan Gelir
ABD'li Newsweek dergisi Hazreti Muhammed'in (sallallahü teala aleyhi vesellem) salgın hastalıklarla ilgili hijyen, karantina ve salgınla mücadele tavsiyelerinin yer aldığı hadisleriyle ilgili yazı yayınladı.
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