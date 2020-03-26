Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 26 Mart 2020 17:00:40 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Sel Felaketi! Ekinler Perişan Oldu

Şanlıurfa’nın karaköprü İlçesine bağlı Hamurkesen mahallesinde sel felaketi meydana geldi. Aniden bastıran yağmurun sebep olduğu sel, fıstık bahçelerine zarar verdi.

​Şanlıurfa’da Sel Felaketi! Ekinler Perişan Oldu

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Hamurkesen Mahallesi'nde aniden bastıran sağanak sel felaketine dönüştü. Mahallenin içinde dev bir nehir gibi akmaya başlayan sel suları önüne kattığı her şeyi alıp götürdü. Mahallede yaşayan vatandaşların büyük kısmının evini su bastı. 


 

Sel Felaketinde Fıstık Bahçeleri Zarar Gördü

Sel suları söz konusu bölgede etkin bir şekilde yapılan fıstık tarımına da zarar verdi. Söz konusu mahallede geçtiğimiz günlerde de yaşanan dolu felaketi ekili araziler ve fıstık bahçelerine ciddi anlamda zarar vermişti.





Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Şanlıurfa’da Sel Felaketi! Ekinler Perişan Oldu
​Şanlıurfa’da Sel Felaketi! Ekinler Perişan Oldu
Şanlıurfa’nın karaköprü İlçesine bağlı Hamurkesen mahallesinde sel felaketi meydana geldi. Aniden bastıran yağmurun sebep olduğu sel, fıstık bahçelerine zarar verdi.
​Eyyübiye Kızılay Şubesi Yaşlıların İmdadına Yetişiyor
​Eyyübiye Kızılay Şubesi Yaşlıların İmdadına Yetişiyor
​Eyyübiye Kızılay Şubesi Yaşlılar İmdadına Yetişiyor
Urfa STEM’den Önemli Çağrı
Urfa STEM’den Önemli Çağrı
Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü STEM Ve Bilim Merkezi Koronavirüs’e karşı oldukça önemli bir çalışmaya imza attı.
​WikiPedia Şanlurfa’da Korona Virüs Var Dedi, Haritada İşaretledi
​WikiPedia Şanlurfa’da Korona Virüs Var Dedi, Haritada İşaretledi
Dünyanın en büyük internet ansiklopedi sitesi olan WikiPedia’da “Türkiye'de 2020 koronavirüs pandemisi” verileri yayınlandı. Yayınlanan verilerde kırmızı ile işaretlenip “Onaylanmış Korona Virüs Şüphesi” görülen iller arasında Şanlıurfa da yer aldı. Şanlıurfa’da korona virüs vakası var mı?
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden Çalışanlarına 1000 TL İkramiye! Urfa da Verecek Mi?
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden Çalışanlarına 1000 TL İkramiye! Urfa da Verecek Mi?
​Başkan Fatma Şahin, Koronavirüs ile mücadele sürecinde aktif bir şekilde çalışan belediye personeline 1000 TL ikramiye vereceklerini açıkladı. Bu açıklamanın ardından gözler Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne çevrildi. Urfalılar, bu uygulamayı Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ün yapıp yapmayacağını sordu.
​ŞUTB’de Çalışma Saatlerine Korona Virüs Ayarı
​ŞUTB’de Çalışma Saatlerine Korona Virüs Ayarı
​ŞUTB’de Çalışma Saatlerine Korona Virüs Ayarı
​Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden Esnafa Darbe Üstüne Darbe
​Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden Esnafa Darbe Üstüne Darbe
Akçakale esnafına bir darbe de büyükşehir’den… Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, esnafın hesaplarına bloke koydu. Hesaplarına bloke konulduğunu gören esnaflar, daha önce Büyükşehir tarafında borçları ile alakalı hiçbir tebligat almadıklarını ifade etti.
​Siverek’te Üç Dilde Korona Virüs Uyarısı
​Siverek’te Üç Dilde Korona Virüs Uyarısı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde zabıta ekipleri, korona virüsüne karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere üç ayrı dilde anons yaptı.
​Şanlıurfa Sağlıkçılar İçin Alkışladı
​Şanlıurfa Sağlıkçılar İçin Alkışladı
Urfalılar korona virüse karşı mücadele veren sağlık çalışanlarını alkışlarla destekledi.
​ŞUSKİ’nin Hesaba Almadığı Büyükşehir Başkanı Ne İşe Yarar?
​ŞUSKİ’nin Hesaba Almadığı Büyükşehir Başkanı Ne İşe Yarar?
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü abonelerine İcra tutanağı gönderdi. İcra takibi gönderilmeden önce Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül yaptığı açıklamada; ““borcu olan vatandaşlarımız için iki ay boyunca su kesintisine gidilmeyecektir.” İfadelerine yer vermişti.
​Şanlıurfa’da Umreden Gelen 5 Kişi Yasağa Uymadı! Komşuları Polise Şikayet Etti
​Şanlıurfa’da Umreden Gelen 5 Kişi Yasağa Uymadı! Komşuları Polise Şikayet Etti
Şanlıurfa’da umre ve yurt dışından geldiği öğrenilen 5 kişi, Sağlık Bakanlığının 14 gün evde kalma uygulamasına uymadıkları gerekçesiyle emniyet ekiplerince gözaltına alındı. İhbar umrecilerin komşuları tarafından yapıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan umreciler hastanede karantinaya alındı.
​Eski Başkan Çiftçi; Belediyeler Korona Virüs Dezenfekte Malzemelerini Vatandaşlara Dağıtsın
​Eski Başkan Çiftçi; Belediyeler Korona Virüs Dezenfekte Malzemelerini Vatandaşlara Dağıtsın
Şanlıurfa Eski Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, korona virüs ile ilgili alınması gereken önlemler için bir öneride bulundu. Çiftçi, “Belediyelerimiz; imkan dahilinde dezenfekte malzemelerini geliri düşük ailelere dağıtmasında fayda vardır.” dedi.
​Çekirge İstilası Türkiye’yede! Belediye İlaçlama Yaptı
​Çekirge İstilası Türkiye’yede! Belediye İlaçlama Yaptı
​Şanlıurfa’da İşçi Alımı Başladı! İŞKUR Önünce Kuyruklar Oluştu
​Şanlıurfa’da İşçi Alımı Başladı! İŞKUR Önünce Kuyruklar Oluştu
​Şanlıurfa’da Sel Felaketi! Ekinler Perişan Oldu
​Şanlıurfa’da Sel Felaketi! Ekinler Perişan Oldu
Şanlıurfalılar Dikkat Kuvvetli Yağış Geliyor
Şanlıurfalılar Dikkat Kuvvetli Yağış Geliyor
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿