​Şanlıurfa’da Sel Felaketi! Ekinler Perişan Oldu

Sel Felaketinde Fıstık Bahçeleri Zarar Gördü

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Hamurkesen Mahallesi'nde aniden bastıran sağanak sel felaketine dönüştü. Mahallenin içinde dev bir nehir gibi akmaya başlayan sel suları önüne kattığı her şeyi alıp götürdü. Mahallede yaşayan vatandaşların büyük kısmının evini su bastı.Sel suları söz konusu bölgede etkin bir şekilde yapılan fıstık tarımına da zarar verdi. Söz konusu mahallede geçtiğimiz günlerde de yaşanan dolu felaketi ekili araziler ve fıstık bahçelerine ciddi anlamda zarar vermişti.Editör: Ahmet Şen