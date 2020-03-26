Şanlıurfalılar Dikkat Kuvvetli Yağış Geliyor

Şanlıurfa’da hava sıcaklıklarında değişimler meydana gelecek. Şanlıurfa, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre önümüzdeki hafta da etkisini sürdürecek kuvvetli yağışın etkisi altına girecek.Merkezinden yapılan değerlendirmeye göre; Bugün (26.03.2020) Perşembe bölgemizde halen devam eden hafif sağanak yağışlara ilaveten, ülkemizin bu akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisine gireceğinin tahmin edildiği bildirildi.Genel olarak sağanak şeklinde görülecek yağışların, hafta sonunda yurt genelinde, önümüzdeki hafta boyunca özellikle bölgelerimizde etkili olması bekleniyor.Bölgemiz genelinde (Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak) önümüzdeki hafta boyunca etkili olacak sistemin, toplamda metrekareye yer yer 100 kg ve üzeri yağış bırakacağı tahmin edilmektedir. Zaman zaman kuvvetli olacak yağışlarla birlikte yüksek kesimlerdeki mevcut kar örtüsünde erimeler de meydana gelebileceğinden su baskınları ve taşkınlara karşı bölgedeki vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.Halen bölgemizde mevsim normallerinin civarı seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemle beraber hissedilir (3 ila 5 derece) derecede azalacağı tahmin ediliyor.Editör: Ahmet Şen