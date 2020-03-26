Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 26 Mart 2020 15:55:40 Tarihinde eklenmiştir.

​Harran Belediyesi Vatandaşlara Eldiven ve Maske Dağıttı

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de halk sağlığını tehdit eden korona virüsüne karşı tüm imkânlarını seferber eden Harran Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

​Harran Belediyesi Vatandaşlara Eldiven ve Maske Dağıttı

Harran Belediyesi temizlik işleri ekipleri, vatandaşlar tarafından kullanılan ortak yaşam alanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının dezenfekte çalışmalarını sürdürürken, zabıta ekipleri tarafından da bugün ilçede vatandaşlara maske ve eldiven dağıtıldı. 

Belediye ekipleri tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamuya açık alanlar, hizmet binaları, camiler ve ilçe otobüsleri korona virüs tedbirleri kapsamında düzenli olarak dezenfekte ediliyor. 


Harran belediye başkanı Mahmut Özyavuz yaptığı açıklamada; korona virüsü ile mücadele kapsamında belediye ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Oluşturduğumuz ayrı ayrı ekiplerle Korona virüsü ile mücadele ediyoruz. Bir ekibimiz sokağa çıkma yasağı olan risk grubundaki 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın isteklerini yerine getirmek için hazır bekliyor, bunun için vatandaşlarımızın belediyemizi aramaları yeterli.  Belediye ekipleri tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamuya açık alanlar, hizmet binaları, camiler ve ilçe otobüsleri korona virüs tedbirleri kapsamında düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Bugünde ilçede vatandaşlarımızın bu virüsten korunması için ücretsiz maske ve eldiven dağıttık. Dedi.  





Editör: Ahmet Şen



Etiketler
Yorum Yap
Yurt
​Harran Belediyesi Vatandaşlara Eldiven ve Maske Dağıttı
​Harran Belediyesi Vatandaşlara Eldiven ve Maske Dağıttı
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de halk sağlığını tehdit eden korona virüsüne karşı tüm imkânlarını seferber eden Harran Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Şanlıurfalı Şehidimiz Son Yolculuğuna Uğurlandı
Şanlıurfalı Şehidimiz Son Yolculuğuna Uğurlandı
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca havanla yapılan taciz atışı sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş'ın cenazesi, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde toprağa verildi.
​Şanlıurfalı Çiftçiler Müjde Bakan Açıkladı: Desteklemeler Yarın Ödeniyor
​Şanlıurfalı Çiftçiler Müjde Bakan Açıkladı: Desteklemeler Yarın Ödeniyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere müjdeyi verdi. Şanlıurfalı çiftçilerin de merakla beklediği destekleme ödemeleri hakkında açıklama yapan Pakdemirli; “Toplam 1 milyar 881 milyon 426 bin TL’lik destek ödemeleri 27 Mart Cuma günü saat 18.00’den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak” dedi.
​Şanlıurfa Çekirge İstilasında Tehdit Altında
​Şanlıurfa Çekirge İstilasında Tehdit Altında
Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sevgili, “Çöl çekirgeleri her zaman potansiyel bir tehdit ancak şu an için ülkemize doğru yönelmiş değiller” diyerek Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tehdit altında olabileceğini ifade etti. tehdit alan iller arasından Şanlıurfa da yer aldı.
​Şanlıurfa’dan Bakan Selçuk’a Videolu Destek
​Şanlıurfa’dan Bakan Selçuk’a Videolu Destek
Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesinde görev yapan öğretmenler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a desteklerini çektikleri video ile gösterdiler.
Birecik'te Koronavirüse Karşı Dezenfekte Çalışmaları Devam Ediyor
Birecik'te Koronavirüse Karşı Dezenfekte Çalışmaları Devam Ediyor
​Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan ve bütün dünyayı esaret altına alan coronavirüs ile mücadele Türkiye genelinde tam gaz devam ediyor.
​Eyyübiye'de 3 Dilde Evde Kalın Çağrısı
​Eyyübiye'de 3 Dilde Evde Kalın Çağrısı
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında vatandaşlara 3 ilde evde kalın çağrısı yaptı.
​Urfa milletvekili Özcan; İnşallah bir olacağız, beraber olacağız
​Urfa milletvekili Özcan; İnşallah bir olacağız, beraber olacağız
Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Halil Özcan, “İnşallah bir olacağız, beraber olacağız hep birlikle bu salgını atlattıktan sonra yaralarımızı hızlılıkla saracağız.” dedi.
​Kuyumcular Odası Duyurdu! Şanlıurfa’da Kuyumcular Kepenkleri İndiriyor
​Kuyumcular Odası Duyurdu! Şanlıurfa’da Kuyumcular Kepenkleri İndiriyor
Şanlıurfa kuyumcular odası başkanı İbrahim Halil Demirkol yaptığı açıklamada kuyumcuların 30 Mart 2020 tarihine kadar kapalı olacağını belirtti.
​ŞUSKİ’den Salgın İçin Önlem
​ŞUSKİ’den Salgın İçin Önlem
ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde çıkan ve birçok ülkeye yayılan korona virüse (COVİD-19) karşı vatandaş ve personelin sağlık güvenliği için çeşitli önlemler aldı.
​Şanlıurfa’da Kaza! Araba Ters Döndü
​Şanlıurfa’da Kaza! Araba Ters Döndü
Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
​Şanlıurfa’ya Domuzlar Dadandı
​Şanlıurfa’ya Domuzlar Dadandı
Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde çiftçiler tarafından görüntülen domuzlar, hayvan sahiplerini korkutuyor.
​Harran Belediyesi Vatandaşlara Eldiven ve Maske Dağıttı
​Harran Belediyesi Vatandaşlara Eldiven ve Maske Dağıttı
​Bazı Mahkumlar Korona Virüsün Yayılmaması İçin Serbest Bırakıldı
​Bazı Mahkumlar Korona Virüsün Yayılmaması İçin Serbest Bırakıldı
Şanlıurfalı Şehidimiz Son Yolculuğuna Uğurlandı
Şanlıurfalı Şehidimiz Son Yolculuğuna Uğurlandı
​Genç Kız Korona Virüse Yenik Düştü
​Genç Kız Korona Virüse Yenik Düştü
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿