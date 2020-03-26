​Harran Belediyesi Vatandaşlara Eldiven ve Maske Dağıttı

Harran Belediyesi temizlik işleri ekipleri, vatandaşlar tarafından kullanılan ortak yaşam alanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının dezenfekte çalışmalarını sürdürürken, zabıta ekipleri tarafından da bugün ilçede vatandaşlara maske ve eldiven dağıtıldı.Belediye ekipleri tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamuya açık alanlar, hizmet binaları, camiler ve ilçe otobüsleri korona virüs tedbirleri kapsamında düzenli olarak dezenfekte ediliyor.Harran belediye başkanı Mahmut Özyavuz yaptığı açıklamada; korona virüsü ile mücadele kapsamında belediye ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Oluşturduğumuz ayrı ayrı ekiplerle Korona virüsü ile mücadele ediyoruz. Bir ekibimiz sokağa çıkma yasağı olan risk grubundaki 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın isteklerini yerine getirmek için hazır bekliyor, bunun için vatandaşlarımızın belediyemizi aramaları yeterli. Belediye ekipleri tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamuya açık alanlar, hizmet binaları, camiler ve ilçe otobüsleri korona virüs tedbirleri kapsamında düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Bugünde ilçede vatandaşlarımızın bu virüsten korunması için ücretsiz maske ve eldiven dağıttık. Dedi.Editör: Ahmet Şen