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Bu haber 26 Mart 2020 14:41:23 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfalı Şehidimiz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca havanla yapılan taciz atışı sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş'ın cenazesi, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde toprağa verildi.

Şanlıurfalı Şehidimiz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Karataş'ın cenazesi, helallik alınması için Sızan Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, burada yapılan duaların ardından tören için mahalle meydanına getirildi. Törene, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Selim Bağlı, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, yetkililer ve vatandaşlar katıldı.


 

Cenaze Töreninde Sık Sık Uyarı Yapıldı?

Yeni tip korona virüs tedbirleri altında gerçekleşen törende cenazeye katılanlara sık sık "sosyal mesafeye" uymaları yönünde uyarılar yapıldı. Bozova Belediyesi ekipleri, cenaze törenine katılanlara hijyenik maske ve eldiven dağıttı. Şehidin cenazesi, katılımcıların, aralarında mesafe bırakarak kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Tören sırasında Şehidin babası Mehmet ve annesi Emine Karataş ile diğer yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerinin desteğiyle ayakta durabildi.

Yaklaşık 6 ay önce göreve başladığı öğrenilen 25 yaşındaki şehit Karataş'ın bekar olduğu öğrenildi. Irak'ın Haftanin bölgesinde dün, bölücü terör örgütü mensuplarınca havanla yapılan taciz atışı sonucu 2 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.




Editör: Ahmet Şen
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Şanlıurfalı Şehidimiz Son Yolculuğuna Uğurlandı
Şanlıurfalı Şehidimiz Son Yolculuğuna Uğurlandı
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca havanla yapılan taciz atışı sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş'ın cenazesi, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde toprağa verildi.
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Şanlıurfalı Şehidimiz Son Yolculuğuna Uğurlandı
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